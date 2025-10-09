Automated AI Trading

Trading Automatico AI MT5: Il Tuo Partner Intelligente per il Successo nel Forex

Panoramica: Benvenuto nel futuro del trading Forex con Trading Automatico AI MT5, il tuo alleato definitivo nel trading. Questo Expert Advisor (EA) è un capolavoro di intelligenza artificiale, progettato per semplificare la tua esperienza di trading. Integrato senza problemi nel tuo grafico, funziona con notevole semplicità ed efficacia su coppie XAU, EUR e GBP, compatibile con qualsiasi broker.

Caratteristiche Principali:

  • Strategia Potenziata dall'IA: Al cuore del Trading Automatico AI MT5 c'è un algoritmo AI avanzato che identifica e si adatta alle condizioni di mercato senza sforzo, assicurandoti di essere sempre dalla parte giusta del trend.
  • Operazione Semplificata: Basta attaccarlo al tuo grafico e lasciare che l'EA faccia il resto. Il suo design intuitivo significa che non ci sono configurazioni complesse; è il trading reso facile.
  • Compatibilità con Diverse Valute: Che tu stia negoziando oro o valute principali come EUR e GBP, questo EA è equipaggiato per gestirlo, fornendoti uno strumento di trading versatile.
  • Setup Ottimale per XAU: Con un'impostazione fissa del lotto di 0.05 per ogni $1000, l'EA è ottimizzato per il trading, garantendo una crescita sicura e costante.
  • Setup Ottimale per EUR: Con un'impostazione automatica del lotto di 0.2 per ogni $1000, l'EA è ottimizzato per il trading, garantendo una crescita sicura e costante.
  • Setup Ottimale per GBP: Con un'impostazione automatica del lotto di 0.2 per ogni $1000, l'EA è ottimizzato per il trading, garantendo una crescita sicura e costante.
  • Fermate Trailing e Gestione degli Ordini Personalizzabili: Regola lo stop di trailing e la durata dell'ordine secondo i tuoi gusti, con un sistema di trailing intelligentemente progettato che sposta lo stop-loss in un rapporto R calcolato, distinguendolo dai sistemi di trading convenzionali.

Perché Scegliere il Trading Automatico AI?

  • Facilità d'Uso: È facile da usare sia per principianti che per trader esperti, senza configurazioni complicate.
  • Gestione Intelligente del Rischio: L'approccio guidato dall'IA assicura un trading disciplinato, con controlli intelligenti del rischio per proteggere i tuoi investimenti.
  • Adattabile a Qualsiasi Broker: Goditi la libertà di negoziare con qualsiasi broker senza preoccuparti di questioni di compatibilità.

Raccomandazioni per l'Esecuzione:

  • Coppie di Valute Consigliate: XAU, EUR, GBP
  • Capitale Minimo: Inizia con solo $200, scalando fino a dimensioni di lotto ottimali proporzionalmente.
  • Tipo di Account: Compatibilità universale, migliore con conti a basso spread.
  • Tipo di Leva: Flessibilità per adattare varie opzioni di leva.

Nota: Il trading comporta rischi. È essenziale fare trading in modo responsabile con fondi che puoi permetterti di perdere e cercare consigli da esperti finanziari se necessario. Imbarcati in un viaggio di trading intelligente con Trading Automatico AI MT5 e sblocca il potenziale per profitti costanti nel mercato Forex.


Prodotti consigliati
Major Trend
Sugianto
Experts
Major Trend Expert Advisor – Trade with Confidence on Major Currency Pairs After years of live trading with consistent results, I hereby present the Major Trend EA. The Major Trend EA is built to trade top-performing major forex pairs, with a special focus on AUDUSD and NZDUSD , where it delivers its most consistent results. It applies a combination of advanced trend-analysis techniques to identify high-probability entry points, helping to reduce drawdowns and enhance long-term profitability. Si
Gold Volatality SwingAI Pro
Rene Alfred Rizaldo Tresmonte
Experts
GOLD VOLATILITY SWING PRO – Your Ultimate Trading Companion “The uptrend is your friend, but the downtrend is your opportunity.” GOLD VOLATILITY SWING PRO is a powerful AI advisor developed for long-term profitability in the gold market. Designed for MetaTrader 5, this AI doesn’t just follow trends—it strategically capitalizes on both upswings and downswings, identifying high-probability swing entries and exits. Built for serious traders , this system adapts position sizes based on your account
Cyberia Pro Sc
Giordan Cogotti
Experts
24/5 Youtube Live Streaming from Monday to Friday CYBERIA PRO 3.8 – Launch Offer and Pricing Introductory price: $400 for the first 5 buyers Then $600 for the next 10 buyers Followed by $800 for the next 10 buyers Subsequent pricing will be adjusted according to market conditions and product maturity This tiered pricing provides an exclusive opportunity to access a technologically advanced Expert Advisor built for live trading robustness. Product Overview CYBERIA PRO 3.8 is an advanced MetaTrad
Sydney MT5
Ruben Octavio Gonzalez Aviles
3.26 (19)
Experts
Sydney è un algoritmo complesso e innovativo che utilizza l'intelligenza artificiale in combinazione con l'analisi tecnica tradizionale per prevedere i futuri movimenti di mercato dei simboli GBPUSD e USDJPY . Questo Expert Advisor si avvale di reti neurali ricorrenti, in particolare di cellule a memoria a lungo termine, che vengono addestrate utilizzando i dati degli indicatori dell'analisi tecnica. Grazie a questo metodo, l'EA è in grado di apprendere quali indicatori sono più rilevanti per i
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
Experts
“Due consulenti esperti, un prezzo: alimentare il tuo successo!” Esperto di scalping del petrolio di Brent + Esperto di swingy del petrolio di Brent in un Expert Advisor   Live signal Questo prezzo è temporaneo per la durata della promozione e verrà aumentato a breve Prezzo finale: 5000 $ Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale, il prezzo successivo è -->> 1120 $ Benvenuti al Brent Oil Il consulente esperto di Brent Oil è una centrale elettrica, progettata per dominare i mercati ener
Indicement MT5
Profalgo Limited
3.92 (25)
Experts
Benvenuti a Indicement! PROP FIRM PRONTO! -> scarica i file del set   qui PROMOZIONE DI LANCIO: Ne sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Offerta Combo Ultimate     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     mette a frutto i miei 15 anni di esperienza nella creazione di algoritmi di trading professionali per i merca
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Experts
SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
Bolt
Faith Wairimu Kariuki
Experts
BOLT – The Gold Trading Powerhouse BOLT is a next-generation AI-driven gold trading robot built for precision, consistency, and explosive profitability. Powered by the GPT-TURBO Core, BOLT is not just another Expert Advisor — it is a fully intelligent trading system designed to dominate the XAU/USD market with unmatched accuracy. Since its launch in 2024, BOLT has achieved remarkable results — turning an initial 1,000 USD into more than 1.3 million USD, all with 100% verified history quality. It
Force Strategy MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Force Strategy MT5 — automated trading system Force Strategy MT5 is an Expert Advisor for MetaTrader 5, based on market analysis algorithms and risk management techniques. It operates fully automatically and requires minimal trader involvement. IMPORTANT! After purchase, please send me a private message to receive the installation manual and setup instructions. Why choose Force Strategy MT5 Market analysis: automated trading using built-in analytical models. Adaptability: effective performance u
KingKong MT5
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90077 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103136 L'Expert Advisor (EA) "KingKong" è un sofisticato algoritmo di trading progettato per il mercato Forex, sfruttando una strategia di breakout che si attiva durante i periodi di maggiore liquidità del mercato. Questo EA è realizzato per trarre vantaggio dai movimenti di prezzo significativi che si verificano quando il volume degli scambi aumenta, garantendo che le operazioni
Gold Heaven
Hiroaki Mitsuta
Experts
*self-introduction Hey guy's, myname is Hiroaki Mitstuda. I'm one hundred milione trader. and finace wizard class engineer. I was also interviewed as an investor. https://youtu.be/5Tx9bZrdQtA?si=_JOLnWeBVaDQpTzN Advisor's advantages: Expert Advisor trades during testing fully correspond to the trades in real trading, which is very important.  Does not use parasitic strategies.  Suitable for   PROP FIRMS   ( Works automatically with just one button switch).  Suitable for both beginners and prof
Littleboy EA
Minh Phuong Phung
Experts
LittleBoy EA Overview (for XAU/USD, M30 timeframe only) LittleBoy EA is an Expert Advisor designed for the XAU/USD (Gold vs USD) pair on the M30 timeframe . It utilizes a grid trading strategy , allowing it to open and manage multiple positions simultaneously in response to market volatility. Main Features: Grid Strategy Logic The EA can open multiple trades as a group using a pyramiding approach, adapting to market fluctuations. Order Management Controls Set a maximum number of allowed tr
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
XAU Coin EA master
You-ru Lu
Experts
EA Name: XAU Coin EA Master v1.0 Recommended Symbol: XAUUSD Recommended Timeframe: H1 main cycle (with built-in D1 layout confirmation) After downloading the free trial version, please change the "Enable market validation mode (ensures EA passes MQL5 market re)" parameter to "false" to use the backtesting function; otherwise, no positions will be opened during backtesting. Also, please adjust the pre-news closing time (in minutes, 0 indicates disabled) to be the same as the pre-news trading ban
Nexus Bitcoin Scalper
Thang Chu
2 (1)
Experts
Join  Nexus Community Public Chat Nexus Bitcoin Scalper is a short term scalping EA that trades Bitcoin exclusively. The EA has 3 internal trading strategies for different market environments. each strategies are based on different underlying market momentum and reversal algorithm and combine with several market indicators such as MACD, RSI, ADX and TDI.  It is designed for stable operations and risk control in long term trading.  This EA is part of   Nexus Portfolio  - a combination of the b e
BlackGrid
Veniamin Vorobev
Experts
Концепция сетки Форекс для пары EUR/USD: Стратегия “Разделяй и Властвуй” Вступление: В хаосе валютного рынка, где цена EUR/USD танцует в ритме глобальных событий, важна дисциплина и стратегия. Представляем концепцию “сетки” – нестандартного подхода к управлению позициями, который позволяет использовать силу тренда и минимизировать риск. Суть концепции: Сетка, по сути, – это набор ордеров, размещенных на определенном расстоянии друг от друга, которые активируются при достижении ценой заданных ур
VHV Trend U
Hadi Sadek
Experts
LAUNCH PROMO -- Buy One EA, if you like it, put feedback and get the second for Free This is the opposite EA of my other EA "VHV Trend D" This EA is based on Up Trends with a customized intelligent algorithm in combination with RSI .  Not too many parameters, it is very simple to use. Live Signal https://www.mql5.com/en/signals/867539 Recommended Time Frame is H1. Recommended Currency Pair : any currency pair can work (Tested on EURUSD) Amount: 100 $ Fixed Lot, default 0.1 - you can change a
InstantX
Cristian D'ambrosio
Experts
SEGNALE IN DIRETTA PROMOZIONE: DATA LA BONTA' DELLA STRATEGIA OFFRO IN PROMOZIONE 1 MESE DI NOLEGGIO A 39 USD! InstantX è un rivoluzionario bot di trading progettato per il mercato EUR/USD sul timeframe M5, capace di operare in maniera autonoma grazie a sofisticati algoritmi di analisi tecnica. Il bot monitora costantemente i grafici, identificando e tracciando in tempo reale i livelli chiave di supporto e resistenza. Questi livelli rappresentano zone strategiche in cui il prezzo tende a inver
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
5 (11)
Experts
Ogni volta che il segnale live aumenta del 10%, il prezzo verrà aumentato per mantenere l'esclusività di Zenox e proteggere la strategia. Il prezzo finale sarà di $ 2.999. Segnale Live Conto IC Markets, guarda tu stesso le performance live come prova! Zenox è un robot di swing trading multi-coppia basato su intelligenza artificiale all'avanguardia che segue le tendenze e diversifica il rischio su sedici coppie di valute. Anni di sviluppo dedicato hanno portato alla creazione di un potente algor
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
5 (4)
Experts
BFG 9000 is a unique system that trades your account 100% hands-free with   live-proven algorithms . Validated in live trading for 12 months. No Grid, no Martingale. The craziest part is however the ability to   manage your own trade decisions . The built-in AI takes your trades and manages them into profit. Safe Haven BFG includes a very stable algorithm that runs on 100% autopilot. It does not use Grid and no Martingale - thus you can be very sure, that it won't destroy your account. The syst
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Neural trendlock hybrid system
Josias Antimano Nazal
Experts
TrendLock Hybrid System is an advanced all-in-one Expert Advisor built for traders who demand precision, consistency, and adaptability in any market condition. It combines multiple trading logics into a unified hybrid framework to deliver smarter and more efficient execution. Core Features:  Adaptive risk management that adjusts automatically to market volatility. Detects sideways conditions and avoids low-probability setups. Guides trade direction by identifying short-term momentum for both
FxWorldGodfathermq5
Afjal Hussain Swapan
Experts
roduct Overview Smart Grid Hedging EA is an advanced algorithmic trading system that combines   trend filtering ,   grid trading , and   hedging strategies   to create a robust automated trading solution. This Expert Advisor is designed for forex and commodity markets with special optimization for gold (XAUUSD) trading.   Core Features Dual Engine System Engine A : Specialized for buy (long) positions with independent magic number Engine B : Specialized for sell (short) positions with independ
Xgrid Scalper MT5
Prafull Manohar Nikam
Experts
This trading robot is strictly made for 10K Capital Trading Account and EURUSD H1. DO NOT use it on smaller accounts, because it has minimum free margin limit i.e. Free Margin > 500 (this value is in "actual money" not in "percentage"!) This is a Simple Grid Trading System which works on ADX indicator's volatility and with High Winrate. IMPORTANT: Default input settings are the bare minimum settings (not ideal) instead use the recommended settings (OR find your own best settings) provided in th
Maarten Gale
Burak Enes Aydin
Experts
30 Usd FOR A LIMITED TIME SO YOU CAN TRY IT   Maarten Gale Ea includes the standard martingale strategy and the Reverse Martingale strategy. For the reverse martingale strategy, you just need to activate the Opposite mode. Unlike normal martingale, this system determines a take profit rate based on a percentage calculation, instead of opening hundreds of lots for small profits. It also includes the Auto Lot feature according to your account size and leverage ratio. In this way, you do not hav
EURUSD 1min scalper
Catalin Adelin Iovan
Experts
Features An amazing scalper created for EURUSD 1 min time frame. Compared to the 5 min version https://www.mql5.com/en/market/product/54412#!tab=overview , this one is a higher risk/ reward . Just like the 5 min version, this one needed more than 500h of optimization . It was made in mind for IC markets MQL5 platform, an adapted for their data, but I suppose it must works on other brookers as well. I will also publish soon the MT4 version for IC markets as well. Description Strategy is made fro
Nusantara MT5
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/117011 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117012 Nusantara EA – Smart Breakout con precisione degli ordini in sospeso "Nusantara" è un Expert Advisor (EA) basato su una strategia breakout box potenziata con l'esecuzione di ordini in sospeso distanziati e dotato di un sistema di commutazione della gestione del rischio. Progettato per trader seri che desiderano una strategia automatizzata e sicura che rimanga flessibile di fr
HFT SP500 Master
EDUARDO RODRIGUES NASCIMENTO
Experts
Explore unique opportunities with precision in decisive moments of the financial market. You will be able to execute trades using a strategy that major banks and brokers utilize through high-frequency trading robots. Breaking News has been validated for years—its strategy was initially crafted manually and then carefully automated to ensure it performs exactly as needed to achieve high performance. When I was creating this strategy, I recorded over 40 screen videos to ensure everything was wor
Punisher Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
5 (1)
Experts
Introducing the   Punisher Scalper MT5, EA for NZDUSD   currency pair. It analyzes market data in real time to identify :    Correct entry moment.    Trend beginning, reversal, direction and strenght.   Support and Resistance.   Self-optimize TP and SL. To do it Punisher Scalper is using :   Data from few time frames at the same time.   Over 10 unique code functions.    44 price action patterns.   8 indicators. Other properties :   The TP to SL ratio is usually around 1:1
RitzEAnehaGoodWill
Syamsurizal Dimjati
Experts
READ THIS !! to the end Expert Advisor Description:   XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) Important Note: No martingale, averaging or grid Highly dependent on execution quality & low spreads XAUUSD Reversal Pattern EA  is an advanced automated trading robot developed specifically for trading  XAUUSD  (Gold vs USD) on the  M30 timeframe . It uses a robust combination of  candlestick patterns ,  volatility/volume indicators , and  oscillator filters  to identify high-probability reversal
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.68 (66)
Experts
Informazioni importanti! Il nostro team è diviso per ruoli: gli sviluppatori si concentrano sullo sviluppo e sugli aggiornamenti, mentre i moderatori aiutano con l'installazione e la configurazione dell'EA. I nostri moderatori sono disponibili per assisterti e rispondere a qualsiasi domanda tu possa avere: Zolia (Taiwan) — https://www.mql5.com/en/users/zolia Jim (Inghilterra) — https://www.mql5.com/en/users/jimmyalgo Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale S
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (347)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (32)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.92 (53)
Experts
Aura Ultimate: l'apice del trading tramite reti neurali e il percorso verso la libertà finanziaria. Aura Ultimate rappresenta il prossimo passo evolutivo nella famiglia Aura: una sintesi di architettura AI all'avanguardia, intelligenza adattabile al mercato e precisione basata sul controllo del rischio. Basata sul DNA collaudato di Aura Black Edition e Aura Neuron, si spinge oltre, fondendo i loro punti di forza in un unico ecosistema multi-strategia unificato, introducendo al contempo un live
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (60)
Experts
Quantum King EA: potenza intelligente, raffinata per ogni trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prezzo di lancio speciale Segnale in diretta:       CLICCA QUI Canale Quantum King:       Clicca qui ***Acquista Quantum King MT5 e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli! Gestisci   le tue attività di trading con precisione e disciplina. Quantum King E
Prop Firm Gold EA
Jimmy Peter Eriksson
4.75 (12)
Experts
INFORMAZIONI IMPORTANTI! Questo EA non è stato creato per avere un backtest perfetto, eccessivamente ottimizzato o basato su curve fit, né utilizza rischiose strategie di martingala o grid. L'obiettivo principale è la redditività effettiva in tempo reale.    Le strategie utilizzate in questo EA sono un mix delle mie comprovate strategie sull'oro, che opero in tempo reale nei miei segnali verificati, con un track record di profitti di oltre 13 mesi, tutte ottenute senza alcuna martingala o sis
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
5 (4)
Experts
Crescita a Lungo Termine. Coerenza. Resilienza. Pivot Killer EA non è un sistema per guadagni rapidi — è un algoritmo di trading professionale progettato per far crescere il tuo conto in modo sostenibile nel lungo periodo . Sviluppato esclusivamente per XAUUSD (ORO) , Pivot Killer è il risultato di anni di ricerca, test e sviluppo disciplinato. Incarna una filosofia semplice: la coerenza batte la fortuna . Questo sistema è stato testato in diversi cicli di mercato, variazioni di volatilità e con
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
5 (9)
Experts
Un nuovo passo avanti | La precisione guidata dall’IA incontra la logica del mercato Con Argos Rage viene introdotto un nuovo livello di automazione del trading – alimentato da un sistema DeepSeek AI integrato che analizza il comportamento del mercato in tempo reale. Pur basandosi sui punti di forza di Argos Fury, questo EA segue una strategia differente: maggiore flessibilità, interpretazione più ampia e maggiore coinvolgimento del mercato. Live Signal Timeframe: M30 Leva:  min. 1:20 Deposi
Zenith FX EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (10)
Experts
Zenith FX – Sistema Avanzato di Intelligenza Artificiale Meccanica Panoramica Zenith FX rappresenta la nuova generazione di architettura algoritmica progettata per offrire precisione a livello istituzionale su XAUUSD (Oro) e USDJPY (Dollaro/Yen Giapponese) . Basato sulla struttura analitica introdotta in Axon Shift e Vector Prime, il sistema integra un quadro neurale rinforzato, in grado di adattarsi in tempo reale alla volatilità, alle variazioni di liquidità e alle correlazioni tra metalli e
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Experts
SEGNALE LIVE CON CONTO DI TRADING REALE:  MT4 predefinito (oltre 7 mesi di trading live):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (oltre 5 mesi di trading live):  https://www.mql5.com/it/signals/2340132 Canale di trading Forex EA su MQL5:  Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie.  La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo verrà aumentato a $499. EA sarà venduto in quantità lim
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.89 (36)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
The ORB Master
Profalgo Limited
4.84 (19)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOZIONE DI LANCIO: NUMERO DI COPIE MOLTO LIMITATO DISPONIBILE AL PREZZO ATTUALE! Prezzo finale: 990$ Da 349$: scegli 1 EA gratis! (per un massimo di 2 numeri di conto commerciale) Offerta Combo Definitiva     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   LIVE RESULTS REVISIONE INDIPENDENTE Benvenuti a "The ORB Master"   :   il tuo vantaggio nell'apertura dei breakout di range Sfrutta la potenza della strategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master E
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
4.94 (33)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog - Sheet ] Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato c
Weltrix
Guilherme Jose Mattes
5 (5)
Experts
Introducing Weltrix – The Ultimate Gold Trading Solution (XAUUSD) PRICE $369 – LATER -> $1299 USD IMPORTANT:  USE THE EA ONLY WITH THIS SETFILE: DOWNLOAD   (UPDATE 09.10.2025) Six Strategies. One Powerful EA. High Trading Activity. Live Signal  What you will NOT find in this EA: Long-term floating trades Grid system Martingale Overfitted strategies Manipulated backtests By combining six independent, battle-tested strategies, Weltrix delivers an average of about 4 trades per day, keeping your a
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.45 (86)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (488)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  o  Quantum King  gratis!*** Chiedi in privato per maggiori d
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (25)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (121)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
Syna
William Brandon Autry
5 (15)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
4.5 (4)
Experts
Prezzo: 606$ -> 808$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
AuriON AI System EA MT5
Aung Kaung Htet
Experts
AuriON AI System EA Il trading ridefinito dall’intelligenza. Importante: dopo l'acquisto, ti prego di inviarmi un messaggio privato per ricevere il tuo pacchetto di installazione personalizzato e le istruzioni per la configurazione. Segnale live:  https://www.mql5.com/en/signals/2340133 Offerta attuale: Le prossime 10 copie sono disponibili a $449 , dopodiché il prezzo aumenterà a $599 . I. Introduzione AuriON è un sistema di trading cognitivo che integra esecuzione algoritmica, apprendimento a
SFE Impulse
Joel Juanpere
5 (1)
Experts
This expert advisors search for perfect impulse setups.  The approach is use a very few but high effectives rules / filters and an effective management of the opened position. Signal https://www.mql5.com/es/signals/2049326 Backtest The EA must be backtest in any timeframe, but for use in live, must be attached to a M5 chart. Live setup The EA is very easy to configure, and can be used with the default parameters. Only the parameters related to the size of orders should be checked. The EA
GoldSky
Alno Markets Ltd
5 (3)
Experts
illusione       GoldSKY EA   è un potente programma di day trading per la coppia XAUUSD (oro). Sviluppato dal nostro team...       Conto corrente, conto aziendale, chiamata aziendale!     Visualizza tutti i prodotti:       https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd/seller IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  L'utile effettivo della società ammontava a oltre 60.000 sterline. Segnale di alimentazione:  
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.59 (17)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (103)
Experts
Ciao a tutti, mi presento: Sono   Quantum StarMan,   il membro più elettrizzante e fresco della famiglia   Quantum EAs   . Sono un EA multivaluta completamente automatizzato, in grado di gestire fino a 5 coppie dinamiche:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Con la massima precisione e un'incrollabile responsabilità, porterò il tuo trading a un livello superiore. Ecco il punto: non mi affido alle strategie Martingala. Utilizzo invece un sofisticato sistema a griglia progettato per gar
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (35)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.22 (36)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.13 (70)
Experts
SmartChoise EA – Sistema di Trading Alimentato da Reti Neurali per XAU/USD (Oro) su Timeframe M1 Il manuale utente è disponibile tramite il link sulla mia pagina profilo — contiene spiegazioni dettagliate di tutte le impostazioni e opzioni. Sul canale Telegram puoi anche trovare diversi account che utilizzano SmartChoise con differenti saldi, livelli di rischio e configurazioni. È un ottimo modo per vedere le reali prestazioni dell’EA su più broker e condizioni. Prezzo ridotto per ora. Questo EA
META i7
Meta Sophie Agapova
5 (2)
Experts
META i7 – Evoluzione del Trading Intelligente -  Riferimento tecnico META i7 è un Expert Advisor completamente automatizzato, basato su due potenti reti neurali cooperative. Queste lavorano in tempo reale, prendendo decisioni di trading, valutandole e ottimizzandole continuamente. Le due reti neurali vengono elaborate e analizzate attraverso il livello interno META Layer. Si tratta di un’interfaccia completamente integrata nell’EA, che unisce, analizza e consolida i risultati in una decisione d
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (5)
Experts
Solo 1 copie disponibili a 599 $ Prossimo prezzo: 699 $ Senza esagerazioni e senza rischi inutili. Con un drawdown minimo: One Man Army è un sistema di trading multivaluta progettato sia per il trading personale sia per le società di prop trading. Segue una strategia di scalping basata sulle correzioni e inversioni di mercato a breve e medio termine, operando tramite ordini limitati pendenti. Questo robot di trading non indovina la direzione del mercato — entra ai livelli di prezzo migliori con
Altri dall’autore
Multi Anchor VWAP Pro MT4
The Hung Ngo
5 (1)
Indicatori
Multi Anchor VWAP Pro MT4 – Pure Anchored VWAP | Adaptive σ-Bands | Smart Alerts Precision VWAP anchoring, purpose-built for MetaTrader 4. One-click anchors, dynamic σ-bands or %-bands and instant multi-channel alerts—ideal for scalpers, intraday and swing traders who need institutional-grade fair-value mapping. Full User Guide  –  Need MT5? Click here WHY PROFESSIONAL TRADERS CHOOSE MULTI ANCHOR VWAP PRO VWAP is the institutional benchmark for fair value. This MT4 edition removes every non-anch
Virtual SL TP Trailing Pro MT4
The Hung Ngo
Utilità
Virtual SL TP Trailing Pro - Your Ultimate Hidden Trade Management Tool! Manage your trades like a pro! The   Virtual SL TP Trailing Pro   EA is specifically designed for traders who seek advanced control over their positions without revealing their Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels to the broker. This powerful utility helps you stay ahead by providing comprehensive hidden trade management solutions, intuitive visuals, and professional risk management. This Utility is currently offered
Multi Anchor VWAP Pro
The Hung Ngo
Indicatori
Multi Anchor VWAP Pro MT5 – Pure Anchored VWAP | Adaptive σ-Bands | Smart Alerts Precision VWAP anchoring, no clutter. One-click anchors, dynamic σ-bands or %-bands, and instant multi-channel alerts—built for scalpers, intraday and swing traders who demand institutional-grade fair-value mapping. Full User Guide  –  Need MT4? Click here WHY PROFESSIONAL TRADERS CHOOSE MULTI ANCHOR VWAP PRO VWAP is the institutional benchmark for fair value. Multi Anchor VWAP Pro strips out session and timeframe m
Smart Trailing Stop Manager
The Hung Ngo
Utilità
Take Control of Risk with Smart Trailing Stop Manager for MetaTrader 5 Looking for MetaTrader 4 version? Check the author's profile for more tools Tired of missed profits or manual stop loss adjustments? Smart Trailing Stop Manager is a powerful utility for MetaTrader 5 designed to automate your trailing stop, breakeven, partial close, and SL management. Whether you're a discretionary trader, signal follower, or scalper — this tool helps lock in gains and cut losses, automatically. Focus on your
Raymond Cloudy Day
The Hung Ngo
5 (3)
Indicatori
Elevate your trading analysis with the   Raymond Cloudy Day Indicator , a powerful tool for MetaTrader 5 (MT5). Developed by Ngo The Hung based on Raymond’s innovative vision, this indicator enhances traditional Pivot Point analysis with a unique calculation method to identify reversal points, trend extensions, and support/resistance levels. Optimized for XAUUSD on the H1 timeframe, it is ideal for traders seeking reliable market insights with minimal effort. Key Features Advanced Pivot Calculat
FREE
VWAP Ultimate Pro MT4
The Hung Ngo
Indicatori
VWAP Ultimate Pro MT4 – Anchored VWAP | Session VWAP | Dynamic Bands & Smart Alerts Bring Institutional‑Grade VWAP Precision to the Classic MetaTrader 4 Platform WHY TRADERS CHOOSE VWAP ULTIMATE PRO MT4? VWAP (Volume‑Weighted Average Price) is the benchmark used by banks, prop desks, and hedge funds to gauge fair value. VWAP Ultimate Pro MT4 delivers that same power to retail traders, optimised for MT4’s architecture while preserving every professional feature you expect. This Indicator is cu
VWAP Ultimate Pro
The Hung Ngo
Indicatori
VWAP Ultimate Pro MT5 – Anchored VWAP | Session VWAP | Dynamic Bands & Smart Alerts Elevate Your Trading Edge with the Ultimate Institutional‑Grade VWAP Indicator WHY PROFESSIONAL TRADERS CHOOSE VWAP ULTIMATE PRO? VWAP (Volume‑Weighted Average Price) is the gold standard used by institutions, hedge funds, and professional traders for identifying fair market value. VWAP Ultimate Pro MT5 brings this institutional power to retail traders with an all‑in‑one indicator, integrating advanced VWAP mo
Auto Symbol Switcher
The Hung Ngo
Utilità
Auto Symbol Switcher (MT5) — Watchlist Rotator for Multi-Asset Charts Auto Symbol Switcher (MetaTrader 5) is a utility panel that automatically cycles your chart through a selected list of symbols. It suits multi-asset workflows across Forex, indices, commodities, stocks, and Contracts for Difference ( CFDs ). The tool is navigation-only —it does not place or manage trades. Full User Guide – Need MT4? Click here Terminology note: User Interface ( UI ), Market Watch ( MW ), Expert Advisor ( EA ),
Auto Symbol Switcher MT4
The Hung Ngo
Utilità
Auto Symbol Switcher for MT4 — Smart Market Watch Cycler & Chart Navigator Auto Symbol Switcher (MT4) is a lightweight, GUI-based utility that automatically rotates your chart across a curated list of symbols. It’s built for discretionary traders, scalpers, and analysts who want a clean workflow to scan markets quickly without juggling watchlists. No trading operations are performed—this tool focuses purely on chart navigation and symbol management . Full User Guide    –  Need MT5?   Click here
Alert Relay Helper
The Hung Ngo
Utilità
Alert Relay Helper (EA) – MT5 &  MT4 Encrypted bridge that forwards indicator alerts to external messengers * in real-time. Plug-and-play utility – simply attach it to one chart. Zero trading functions – does not open, modify or close orders. End-to-end AES-256 encryption – only custom indicators that support the same key can broadcast messages (e.g.  VWAP Ultimate Pro v1.20+). Multi-platform – MT5 build 4150+, MT4 build 1380+. Before you turn it on : Open Tools > Options > Expert Advisors and
FREE
Alert Relay Helper MT4
The Hung Ngo
Utilità
Alert Relay Helper (EA) – MT5  & MT4 Encrypted bridge that forwards indicator alerts to external messengers *   in real-time. Plug-and-play   utility – simply attach it to   one   chart. Zero trading functions   – does   not   open, modify or close orders. End-to-end AES-256 encryption   – only custom indicators that support the same key can broadcast messages (e.g.  VWAP Ultimate Pro   v1.20+). Multi-platform   – MT5 build 4150+, MT4 build 1380+. Before you turn it on : Open Tools > Options >
FREE
Raw Tick Recorder MT4
The Hung Ngo
Utilità
Raw Tick Recorder EA for MetaTrader 4 For full setup instructions and demo version that works on chart (not just Strategy Tester), visit:   Full User Guide –  Raw Tick Recorde r Raw Tick Recorder EA   is a non-trading Expert Advisor that records every incoming market tick with high-precision timestamps. It saves bid/ask data to disk in multiple formats for further analysis, model training, or broker verification. Ideal for traders, analysts, quants, and developers who need clean, timestamped tic
Smart Trailing Stop Manager MT4
The Hung Ngo
Utilità
Automate Risk Management with Smart Trailing Stop Manager for MetaTrader 4 Looking for MetaTrader 5 version? Check the author's profile for more tools Struggling with manually adjusting stops and securing profits? Smart Trailing Stop Manager MT4 is an intelligent utility for MetaTrader 4 that automates trailing stops, break-even management, partial closes, and auto SL. Optimized specifically for MT4 users, it ensures your profits are secured efficiently. Trade smarter — Automate your exit strate
Break Even Helper MT4
The Hung Ngo
Utilità
Break Even Helper for MT4 – Simple SL to Entry Utility Break Even Helper for MetaTrader 4 is a compact and effective tool that helps traders protect their open trades by automatically moving the Stop Loss (SL) to the entry price when a trade reaches a user-defined profit level (in points). Designed for risk-conscious traders, this utility simplifies SL management without relying on complex trailing systems or custom strategies. Core Features Auto SL to Entry – Set SL to breakeven automatically o
Phoenix Trend MT4
The Hung Ngo
Experts
Phoenix Trend MT4 – Trend-Following ATR Grid & DCA Expert Advisor for MetaTrader 4 Phoenix Trend MT4 is an automated   trend-following DCA grid Expert Advisor for MetaTrader 4 . It combines a higher-timeframe moving average trend filter with an ATR-based dynamic grid and basket take-profit logic. This EA is designed for traders who understand the   benefits and risks of grid / DCA trading   and are comfortable managing   floating drawdown   as part of the strategy. Important:   Phoenix Trend MT4
GoldenTrend Master
The Hung Ngo
Experts
GoldenTrend Master MT5: Il Consulente Esperto Definitivo per il Seguimento delle Tendenze nel Mercato Forex Panoramica: Presentiamo GoldenTrend Master MT5, uno strumento di trading indispensabile per gli investitori che cercano precisione e affidabilità nel dinamico mercato del forex. Dotato di un robusto algoritmo di follow-trend, questo Consulente Esperto (EA) garantisce di catturare le migliori opportunità di profitto minimizzando i rischi. Segnali di conto reale:   https://www.mql5.com/en/s
Green Wave
The Hung Ngo
Experts
Green Wave EA – Versatile Swing Trading for MetaTrader 5 Elevate your forex trading with the Green Wave EA , a reliable swing trading Expert Advisor for MetaTrader 5 (MT5). Powered by the Raymond Cloudy Day indicator , this EA captures market swings with precision, offering a balanced approach to risk and reward. Optimized for XAUUSD on the H1 timeframe, it provides flexible settings for other currency pairs, making it suitable for traders of all levels. Test thoroughly on a demo account to tai
MT5 Send To Telegram
The Hung Ngo
5 (1)
Experts
MT5 Send To Telegram EA – Real-Time Trade Notification Utility MT5 Send To Telegram EA is a lightweight yet powerful utility that sends real-time alerts from your MetaTrader 5 account directly to your Telegram app. Whether you're trading manually, running EAs, or managing a signal channel, this tool ensures you never miss a key market event — with full control over how and when messages are sent. Receive smart Telegram alerts for trade entries, exits, SL/TP changes, and more — with optional dela
Scalping MT5 EA
The Hung Ngo
Experts
Description of Scalping MT5 EA Scalping MT5 EA is a powerful, simple, and user-friendly trading tool designed for traders seeking an effective scalping strategy. This fully automated EA saves you time and maximizes profit opportunities from short-term price movements. Key Features Fully Automated : Scalping MT5 EA handles every stage of trading, from market analysis to order placement and risk management. Easy Setup : With simple input parameters, you can customize the EA to suit your trading st
Bullish AI Trader
The Hung Ngo
Experts
Bullish AI Trader EA – AI-Powered Trading for MetaTrader 5 Harness the power of artificial intelligence with the Bullish AI Trader EA , a sophisticated Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 (MT5). Designed for automated trading, this EA specializes in buy-only trades on XAUUSD (Gold) in the H1 timeframe, leveraging AI-driven analysis to identify high-probability opportunities. Ideal for both novice and experienced traders, it offers robust risk management and seamless integration with MT5. Key Fe
Dynamic Volatility Breakout
The Hung Ngo
Experts
Dynamic Volatility Breakout EA – Precision Trading for MetaTrader 5 Unleash the power of breakout trading with the Dynamic Volatility Breakout EA , a sophisticated Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 (MT5). Developed by Shi Xiong, this fully automated EA captures high-probability breakout opportunities driven by market volatility, making it ideal for traders seeking consistent performance with minimal effort. Optimized for XAUUSD on the H1 timeframe, it offers robust risk management and seamles
Raw Tick Recorder
The Hung Ngo
Utilità
Raw Tick Recorder EA for MetaTrader 5 For full setup instructions and demo version that works on chart (not just Strategy Tester), visit:   Full User Guide –  Raw Tick Recorde r Raw Tick Recorder EA is a lightweight utility that captures every tick from your broker's price feed in real time. It records bid/ask data with millisecond accuracy and exports to multiple formats, including .csv, .bin, and .bi5 . This EA does not send, modify, or manage orders. It only listens and writes data. Ideal for
Break Even Helper
The Hung Ngo
Utilità
Break Even Helper – Simple SL Manager for MT5 Break Even Helper is a lightweight and efficient MetaTrader 5 utility that helps traders manage risk by automatically moving the Stop Loss (SL) to break-even when a trade reaches a certain profit level. This tool is ideal for traders who want a simple break-even function without the complexity of full trailing stop systems . It supports all account types and brokers, and it does not open trades – only adjusts SL on existing market positions. Main Fea
Virtual SL TP Trailing Pro
The Hung Ngo
Utilità
Virtual SL TP Trailing Pro - Your Ultimate Hidden Trade Management Tool! Manage your trades like a pro! The Virtual SL TP Trailing Pro EA is specifically designed for traders who seek advanced control over their positions without revealing their Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels to the broker. This powerful utility helps you stay ahead by providing comprehensive hidden trade management solutions, intuitive visuals, and professional risk management. This Utility is currently offered und
Phoenix Trend MT5
The Hung Ngo
Experts
Phoenix Trend MT5 – Trend-Following ATR Grid & DCA Expert Advisor for MetaTrader 5 Phoenix Trend MT5 is an automated trend-following DCA grid Expert Advisor for MetaTrader 5 . It combines a higher-timeframe moving average trend filter with an ATR-based dynamic grid and basket take-profit logic. This EA is designed for traders who understand the benefits and risks of grid / DCA trading and are comfortable managing floating drawdown as part of the strategy. Important: Phoenix Trend MT5 is not a “n
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione