Automated AI Trading

Trading Automatisé AI MT5 : Votre Partenaire Intelligent pour le Succès sur le Forex

Vue d'ensemble: Bienvenue dans le futur du trading Forex avec le Trading Automatisé AI MT5, votre allié ultime en trading. Ce Conseiller Expert (EA) est une merveille d'intelligence artificielle, conçu pour simplifier votre expérience de trading. S'intégrant sans effort à votre graphique, il fonctionne avec une simplicité et une efficacité remarquables sur les paires XAU, EUR et GBP, compatible avec n'importe quel courtier.

Caractéristiques Principales:

  • Stratégie Propulsée par IA: Au cœur du Trading Automatisé AI MT5 se trouve un algorithme d'IA avancé qui identifie et s'adapte aux conditions du marché sans effort, vous assurant d'être toujours du bon côté de la tendance.
  • Opération Simplifiée: Il suffit de l'attacher à votre graphique et de laisser l'EA faire le reste. Sa conception intuitive signifie qu'il n'y a pas de configuration complexe ; c'est le trading simplifié.
  • Compatibilité avec Diverses Monnaies: Que vous tradiez de l'or ou des devises majeures telles que l'EUR et le GBP, cet EA est équipé pour gérer cela, vous offrant un outil de trading polyvalent.
  • Configuration Optimale pour XAU: Avec un réglage de lot fixe de 0.05 pour chaque $1000, l'EA est prêt pour le trading, garantissant une croissance sûre et régulière.
  • Configuration Optimale pour EUR: Avec un réglage de lot automatique de 0.2 pour chaque $1000, l'EA est prêt pour le trading, garantissant une croissance sûre et régulière.
  • Configuration Optimale pour GBP: Avec un réglage de lot automatique de 0.2 pour chaque $1000, l'EA est prêt pour le trading, garantissant une croissance sûre et régulière.
  • Stops Suiveurs et Gestion des Ordres Personnalisables: Ajustez le stop suiveur et la durée de l'ordre selon vos préférences, avec un système de suivi intelligemment conçu qui déplace le stop-loss selon un ratio R calculé, se démarquant des systèmes de trading conventionnels.

Pourquoi Choisir le Trading Automatisé AI?

  • Facilité d'Utilisation: Il est convivial pour les débutants et les traders expérimentés, sans configurations compliquées nécessaires.
  • Gestion Intelligente des Risques: L'approche pilotée par l'IA assure un trading discipliné, avec des contrôles de risque intelligents pour protéger vos investissements.
  • Adaptable à Tout Courtier: Profitez de la liberté de trader avec n'importe quel courtier sans vous soucier des problèmes de compatibilité.

Recommandations de Fonctionnement:

  • Paires de Devises Recommandées: XAU, EUR, GBP
  • Capital Minimum: Commencez avec aussi peu que $200, en augmentant jusqu'à des tailles de lot optimales proportionnellement.
  • Type de Compte: Compatibilité universelle, meilleur avec des comptes à faible spread.
  • Type de Levier: Flexibilité pour accommoder diverses options de levier.

Note: Le trading comporte des risques. Il est essentiel de trader de manière responsable avec des fonds que vous pouvez vous permettre de perdre et de solliciter des conseils d'experts financiers si nécessaire. Embarquez dans un voyage de trading intelligent avec le Trading Automatisé AI MT5 et débloquez le potentiel pour des profits constants sur le marché Forex.


