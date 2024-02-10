Moving Average Signal Alert
- Göstergeler
- Adam Zolei
- Sürüm: 1.2
- Güncellendi: 23 Eylül 2025
İşlem stratejinizde hareketli ortalamaları kullanıyorsanız, bu gösterge sizin için çok faydalı olabilir. İki hareketli ortalamanın kesişiminde sinyal sağlar, işitsel uyarılar gönderir, işlem platformunuzda bildirimler görüntüler ve olayla ilgili bir e-posta da gönderir. Kendi işlem tarzınıza ve stratejinize uyum sağlamak için kolayca özelleştirilebilir ayarlarla birlikte gelir.
Ayarlanabilir parametreler:
- Hızlı MA (Fast MA)
- Yavaş MA (Slow MA)
- E-posta Gönder (Send_Email)
- İşitsel Uyarılar (Audible_Alerts)
- İtme Bildirimleri (Push_Notifications)
Diğer ürünlerime de göz atın: https://www.mql5.com/en/users/8587359/seller
Onlarla ilgili sorularınız veya geri bildiriminiz varsa, lütfen bir yorum bırakın veya özel bir mesaj gönderin.
Başarılı işlemler!
Works as intended, love the audible alert. Thank you Adam.