Moving Average Signal Alert

4.44
Si vous utilisez des moyennes mobiles dans votre stratégie de trading, cet indicateur peut être très utile pour vous. Il fournit des alertes lors du croisement de deux moyennes mobiles, envoie des alertes sonores, affiche des notifications sur votre plateforme de trading et envoie également un e-mail concernant l'événement. Il est livré avec des paramètres facilement personnalisables pour s'adapter à votre propre style et stratégie de trading.

Paramètres ajustables :

  • Moyenne mobile rapide 
  • Moyenne mobile lente 
  • Envoyer un e-mail 
  • Alertes sonores 
  • Notifications Push 

Consultez également mes autres produits : https://www.mql5.com/en/users/8587359/seller

Si vous avez des questions ou des commentaires à leur sujet, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à envoyer un message privé.

Bonne chance dans vos échanges !





Avis 26
Ariel Cercado
28
Ariel Cercado 2025.08.27 12:49 
 

Works as intended, love the audible alert. Thank you Adam.

Alencar Muniz
16
Alencar Muniz 2025.07.12 09:51 
 

Ainda estou testando, mas é um bom indicador

tono_perez
18
tono_perez 2025.07.03 14:10 
 

Facil de instalar y buenas señales de los cruces

rockkosz
14
rockkosz 2025.09.23 05:13 
 

seems like it only works on the first day I've installed it, no more signal shown the following day onwards

Adam Zolei
96108
Réponse du développeur Adam Zolei 2025.09.23 21:04
Thank you for your feedback! The issue has been fixed, please update the indicator to the latest version.
MichaellaJans
532
MichaellaJans 2025.09.20 18:31 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Adam Zolei
96108
Réponse du développeur Adam Zolei 2025.09.21 17:01
Thank you for your feedback. This indicator is based on two moving averages and provides signals when they cross. It works according to this logic. If you were expecting something different, I’m sorry it didn’t meet your expectations. Please feel free to contact me via private message if you’d like help with using it.
Ariel Cercado
28
Ariel Cercado 2025.08.27 12:49 
 

Works as intended, love the audible alert. Thank you Adam.

Adam Zolei
96108
Réponse du développeur Adam Zolei 2025.08.27 22:23
Thanks a lot, happy to hear you like it!
Khalid Albalushi
130
Khalid Albalushi 2025.08.26 23:17 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Adam Zolei
96108
Réponse du développeur Adam Zolei 2025.08.27 22:22
Thank you very much for your kind words! I’m glad the indicator works well for you.
Alencar Muniz
16
Alencar Muniz 2025.07.12 09:51 
 

Ainda estou testando, mas é um bom indicador

Adam Zolei
96108
Réponse du développeur Adam Zolei 2025.07.15 09:02
Obrigado! Fico feliz que esteja achando útil. Bons testes!
tono_perez
18
tono_perez 2025.07.03 14:10 
 

Facil de instalar y buenas señales de los cruces

Adam Zolei
96108
Réponse du développeur Adam Zolei 2025.07.06 16:20
Gracias por tu comentario. ¡Me alegra que te haya resultado fácil de instalar y que las señales te parezcan útiles! Si tienes alguna duda, no dudes en escribirme.
Benjamin Afedzie
3091
Benjamin Afedzie 2025.06.09 13:39 
 

good product

Lydia Kwarteng
1610
Lydia Kwarteng 2025.06.07 05:44 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

alsheryani Mohammed
33
alsheryani Mohammed 2025.06.05 17:52 
 

ممتاز لازم تعرف كيف تتعامل معاه و شكرا

Adam Zolei
96108
Réponse du développeur Adam Zolei 2025.06.05 22:17
شكرًا جزيلًا لك! سعيد أنه نال إعجابك، وإن شاء الله يكون مفيد في تحليلك.
AleChamulak
44
AleChamulak 2025.05.08 18:29 
 

Muy buen aplicativo, gracias

Joyo ningrat
28
Joyo ningrat 2025.05.01 14:38 
 

terimakasih sangat bermanfaat

Adam Zolei
96108
Réponse du développeur Adam Zolei 2025.05.01 22:37
Sama-sama! Senang mendengarnya
Rogue
80
Rogue 2025.04.19 05:28 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Adam Zolei
96108
Réponse du développeur Adam Zolei 2025.04.19 11:42
Glad you liked it — thanks for the feedback!
shadyVerse
60
shadyVerse 2025.04.18 07:09 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Adam Zolei
96108
Réponse du développeur Adam Zolei 2025.04.19 11:42
Great to hear it's been helpful — appreciate you taking the time!
[Supprimé] 2025.04.12 01:35 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Adam Zolei
96108
Réponse du développeur Adam Zolei 2025.04.12 09:08
Thank you for the feedback! I completely agree – the right setup can make a big difference. I’m glad to hear the indicator is working well for you. Wishing you continued success in your trading!
lt775775
84
lt775775 2025.03.27 18:26 
 

Thank you

Adam Zolei
96108
Réponse du développeur Adam Zolei 2025.03.27 19:25
Thank you for your kind words and for taking the time to share your experience with our indicator.
Moisés Santos
18
Moisés Santos 2025.03.18 15:25 
 

Brother.. Parabéns pelo trabalho e obrigado por compartilhar. Sei que acabou de fazer uma atualização para mudar as médias entre simples e exponencial. Mas poderia fazer esta atualização novamente separando as médias, de forma que cada média possa ser configurada separadamente? seria interessante, pois eu particularmente gosto de usar 20 simples e 9 exponencial. Alterar de forma independente entre SMA ou EMA, tipo de linha como linha continua, pontilhado, etc, cores e espessura das linhas tornaria o seu indicador mais versátil e interessante. Obrigado pela atenção!

Adam Zolei
96108
Réponse du développeur Adam Zolei 2025.03.18 16:57
Olá,
Muito obrigado pelo seu feedback e pelas palavras de apoio! Agradeço imensamente o reconhecimento e a sugestão. No entanto, no momento, estou focado em outros projetos, e não planejo implementar esse tipo de modificação no indicador no futuro próximo.
Agradeço sua compreensão e desejo a você ótimas operações e muito sucesso na sua jornada de trading!
Kran5
384
Kran5 2025.03.15 17:39 
 

MUY BUENO, LO MODIFIQUE Y ME VA EXCELENTE. GRACIAS.

Adam Zolei
96108
Réponse du développeur Adam Zolei 2025.03.15 20:33
¡Gracias por tu feedback! ¡Feliz trading!
Jose Nunes
75
Jose Nunes 2025.03.15 09:51 
 

Good Job. Thank you

Adam Zolei
96108
Réponse du développeur Adam Zolei 2025.03.15 20:34
Thank you! I’m glad you’re happy with it. Wishing you continued success!
Oldsoja
15
Oldsoja 2025.03.14 08:24 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Adam Zolei
96108
Réponse du développeur Adam Zolei 2025.03.14 20:11
Thank you for your feedback and the great idea! I’ve uploaded an update that includes the option to choose between different moving average types (SMA, EMA, Smoothed, and Linear Weighted). I hope you find it useful! Happy trading!
Detleff Böhmer
3002
Detleff Böhmer 2025.02.13 09:06 
 

Gute Arbeit, DANKE.

Adam Zolei
96108
Réponse du développeur Adam Zolei 2025.02.13 10:05
Danke! Ich freue mich, dass dir der Indikator gefällt. Viel Erfolg beim Trading!
12
Répondre à l'avis