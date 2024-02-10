Moving Average Signal Alert
- Indicateurs
- Adam Zolei
- Version: 1.2
- Mise à jour: 23 septembre 2025
- Moyenne mobile rapide
- Moyenne mobile lente
- Envoyer un e-mail
- Alertes sonores
- Notifications Push
Ainda estou testando, mas é um bom indicador
Facil de instalar y buenas señales de los cruces
seems like it only works on the first day I've installed it, no more signal shown the following day onwards
Works as intended, love the audible alert. Thank you Adam.
good product
ممتاز لازم تعرف كيف تتعامل معاه و شكرا
Muy buen aplicativo, gracias
terimakasih sangat bermanfaat
Brother.. Parabéns pelo trabalho e obrigado por compartilhar. Sei que acabou de fazer uma atualização para mudar as médias entre simples e exponencial. Mas poderia fazer esta atualização novamente separando as médias, de forma que cada média possa ser configurada separadamente? seria interessante, pois eu particularmente gosto de usar 20 simples e 9 exponencial. Alterar de forma independente entre SMA ou EMA, tipo de linha como linha continua, pontilhado, etc, cores e espessura das linhas tornaria o seu indicador mais versátil e interessante. Obrigado pela atenção!
Good Job. Thank you
Gute Arbeit, DANKE.
