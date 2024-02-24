Neon Shadow MT5

Sadece bir danışmana bakmıyorsunuz, aynı zamanda ana hedefi uzun vadeli ve gerçekçi kazançlar sağlamak olan, trader için minimum risk ile bütünsel bir yaklaşımın parçasısınız. Bu yaklaşımın temeli, birbirini etkili bir şekilde güçlendiren gelişmiş ticaret kavramları ile makine öğrenimini birleştirmektedir. Ayrıca, sistemin optimize edilmesine gerek olmadığı, çünkü bu işlevin benim sunucularım tarafından yönetildiği de belirtilmiştir. Güncellenmiş ayarlar, sistemin güncelliğini yüksek seviyede tutmak için her gün Telegram kanallarımızda yayınlanmaktadır. Ayrıca, en son fiyat verileri ile öncelikle eğitilmiş ve ardından rutin işlerden kurtulmanızı sağlamak için manuel olarak doğrulanmış kârlı danışmanlar yayınlıyoruz. Danışmanlar hemen çalışmaya hazır.

Bu, Neon Trade MT5 ücretli danışmanının hafifletilmiş bir versiyonudur, bağımsız olarak veya ücretli olarak çalışabilir (tandemde önerilir).