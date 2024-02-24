Neon Shadow MT5
- Uzman Danışmanlar
- Evgeniy Ilin
- Sürüm: 8.2
- Güncellendi: 25 Eylül 2025
Sadece bir danışmana bakmıyorsunuz, aynı zamanda ana hedefi uzun vadeli ve gerçekçi kazançlar sağlamak olan, trader için minimum risk ile bütünsel bir yaklaşımın parçasısınız. Bu yaklaşımın temeli, birbirini etkili bir şekilde güçlendiren gelişmiş ticaret kavramları ile makine öğrenimini birleştirmektedir. Ayrıca, sistemin optimize edilmesine gerek olmadığı, çünkü bu işlevin benim sunucularım tarafından yönetildiği de belirtilmiştir. Güncellenmiş ayarlar, sistemin güncelliğini yüksek seviyede tutmak için her gün Telegram kanallarımızda yayınlanmaktadır. Ayrıca, en son fiyat verileri ile öncelikle eğitilmiş ve ardından rutin işlerden kurtulmanızı sağlamak için manuel olarak doğrulanmış kârlı danışmanlar yayınlıyoruz. Danışmanlar hemen çalışmaya hazır.
Bu, Neon Trade MT5 ücretli danışmanının hafifletilmiş bir versiyonudur, bağımsız olarak veya ücretli olarak çalışabilir (tandemde önerilir).
Versiyon 7.3 ile birlikte ürün geliştirilmiş ve tamamen rutin işlerden kurtulmanızı sağlayan, piyasa değişimlerine otomatik olarak uyum sağlayan gelişmiş bir çalışma modu sunulmuştur. Herhangi bir grafiğe takın ve unutun.
Gelişmiş modu başlatmak için .SET dosyalarını buradan bulabilirsiniz.
Nasıl kullanılır: Herhangi bir grafiğe robotu takın ve metin ipuçlarını takip edin. İpuçlarını başarıyla takip ettikten sonra modun kilidi açılacaktır.
Sorumluluk Reddi: Bu mod, sistemin ana işlevi değildir ve bazı sınırlamalar içermektedir. Fonksiyon, bonus olarak sunulmakta olup, zorunlu değildir. Sınırlama olmadan bir deneme sürümü mevcuttur. Bunu buradan indirebilirsiniz. Bu sürüm, gelişmiş ticaret moduna benzer, ancak her türlü sınırlamadan yoksundur.
!!! MetaTrader 4 için Sürüm !!!
## DYNAMIC modu için ayarlar Telegram ##
### Neon Shadow'un Kullanımı:
- STATIC Modu: Sistem özellikleriyle tanışma ve gösterim amacıyla tasarlanmıştır. Ürünün özelliklerini öğrenmek için kullanıcılara yardımcı olur. Ticaret yapılabilir, ancak tavsiye edilmez.
- DYNAMIC Modu: Ticaret için tasarlanmıştır. Kullanıcı, beğendiği ayarları yukarıda bağlantısı verilen kamuya açık Telegram kanalından seçer. Haftada bir kez, bu ayarları toplayarak ve yer değiştirme yaparak danışmanın çalıştığı klasöre ekler (Danışmanın talimatlarını inceleyin. Video talimatlar ve normal yazılı talimatlar mevcuttur. Metin bağlantısı yukarıda. Ekran görüntülerinin yanında video talimat bulunmaktadır).
- GUI'deki "actualize" butonu: DYNAMIC modun çalışma klasöründeki txt ayarlarının optimize edilme son tarihini bugünkü tarihe kaydırır (ayarları tazelemek için yardımcı bir araç, ticarete devam edebileceği anlaşılan durumlarda).
- Ayarların Güncelliğini Koruma: Haftada bir veya daha sık, önce strateji testçisinde eski ayarları test ediyoruz ve hâlâ kâr sağlayanları bırakıyoruz. Daha sonra, "actualize" butonunu kullanarak optimize tarihlerine ayarlıyoruz. Ayarların yarısını oluşturuyorsunuz. Ardından Telegram kanalına gidip daha iyi ayarlar arıyoruz ve öncekilere ekliyoruz. Topladığımız her şeyi DYNAMIC mod için çalışma klasörüne yer değiştirme yaparak ekliyoruz. Bu süreci her hafta tekrarlıyoruz; öğreniyoruz, deneyler yapıyoruz. Portföy boyutunu olabildiğince büyük tutmaya çalışıyoruz.
### Neon Shadow'un Özellikleri:
- Çoklu Para Birimi Desteği: Neon Shadow, birden fazla para birimi çiftini aynı anda işler, uzak sunucularda hesaplamalar yapar. Bu sayede bilgisayarınızın yükü azalır.
- Güvenlik: Uzun mesafeli ticaretle kâr elde etme olasılığı en yüksektir - bir yıl veya daha fazla.
- Kullanışlılık: Herhangi bir grafik üzerinde tek bir kurulum.
- Güvenilirlik: Danışman, terminal yeniden yüklendiğinde pozisyonlarını korur.
- Risk Kontrolü: Riskler para birimi çiftleri arasında otomatik olarak dağıtılır. Sistem yıllık kâr yüzdesini korumayı hedefler ve riskleri anında yeniden hesaplar.
- Drawdown Minimizasyonu: Hedge sayesinde sistem, farklı para birimleri ve grafik dönemlerinde ticaret yaparak drawdownları azaltır.
- Gecikme ve Ping'e Karşı Duyarsızlık: Yeni bir barın ortaya çıktığında ticaret işlemleri yapar, bu sayede hem demo hem de gerçek hesapta eşit derecede etkilidir. Bu yaklaşımın ek bir avantajı ping'e duyarsızlıktır. Kaymalar ticareti etkilemez.
- VPS Kesintilerine Dayanıklılık: Robot barlara göre çalıştığı için kısa süreli ekipman kesintileri ticareti ciddi şekilde etkilemez. Uzun süreli kesintiler, risklerin düzgün bir şekilde ayarlanmış olması sayesinde depozitonun sıfırlanmasına yol açmaz.
### Tavsiyeler:
- Optimum Mevduat: 1000$+ (cent hesabı) veya 30000$+ (normal hesap)
- Broker Seçimi: Pozitif swaplar sunan brokerlar tercih edilmeli (bu, pozisyonları uzun süre gereksiz maliyet olmadan tutmak için gereklidir).
- Hesap Türü: Hedge
- Ticaret Modu: DYNAMIC (Kullanıcı, ayarları manuel olarak günceller, kamuya açık Telegram kanalımızı kullanarak)
## Ana fikirler ve teorik temel (danışmanın geliştirilmesini önceleyen benzersiz makaleler ve araştırmalarımız, kimin zamanı varsa inceleyebilir)
Till now it is one of the best EAs available. Excellent support. Heads up it is not one of the crazy EA making 100 trades draining your account. in one week I got 2 trades only and both were profitable with minimal drawdown.