Neon Shadow MT5

Sadece bir danışmana bakmıyorsunuz, aynı zamanda ana hedefi uzun vadeli ve gerçekçi kazançlar sağlamak olan, trader için minimum risk ile bütünsel bir yaklaşımın parçasısınız. Bu yaklaşımın temeli, birbirini etkili bir şekilde güçlendiren gelişmiş ticaret kavramları ile makine öğrenimini birleştirmektedir. Ayrıca, sistemin optimize edilmesine gerek olmadığı, çünkü bu işlevin benim sunucularım tarafından yönetildiği de belirtilmiştir. Güncellenmiş ayarlar, sistemin güncelliğini yüksek seviyede tutmak için her gün Telegram kanallarımızda yayınlanmaktadır. Ayrıca, en son fiyat verileri ile öncelikle eğitilmiş ve ardından rutin işlerden kurtulmanızı sağlamak için manuel olarak doğrulanmış kârlı danışmanlar yayınlıyoruz. Danışmanlar hemen çalışmaya hazır.

Bu, Neon Trade MT5 ücretli danışmanının hafifletilmiş bir versiyonudur, bağımsız olarak veya ücretli olarak çalışabilir (tandemde önerilir).

Versiyon 7.3 ile birlikte ürün geliştirilmiş ve tamamen rutin işlerden kurtulmanızı sağlayan, piyasa değişimlerine otomatik olarak uyum sağlayan gelişmiş bir çalışma modu sunulmuştur. Herhangi bir grafiğe takın ve unutun.

Gelişmiş modu başlatmak için .SET dosyalarını buradan bulabilirsiniz.

Nasıl kullanılır: Herhangi bir grafiğe robotu takın ve metin ipuçlarını takip edin. İpuçlarını başarıyla takip ettikten sonra modun kilidi açılacaktır.

Sorumluluk Reddi: Bu mod, sistemin ana işlevi değildir ve bazı sınırlamalar içermektedir. Fonksiyon, bonus olarak sunulmakta olup, zorunlu değildir. Sınırlama olmadan bir deneme sürümü mevcuttur. Bunu buradan indirebilirsiniz. Bu sürüm, gelişmiş ticaret moduna benzer, ancak her türlü sınırlamadan yoksundur.

!!! MetaTrader 4 için Sürüm !!!

Bizim Telegram topluluğu

### Neon Shadow'un Kullanımı:

  • STATIC Modu: Sistem özellikleriyle tanışma ve gösterim amacıyla tasarlanmıştır. Ürünün özelliklerini öğrenmek için kullanıcılara yardımcı olur. Ticaret yapılabilir, ancak tavsiye edilmez.
  • DYNAMIC Modu: Ticaret için tasarlanmıştır. Kullanıcı, beğendiği ayarları yukarıda bağlantısı verilen kamuya açık Telegram kanalından seçer. Haftada bir kez, bu ayarları toplayarak ve yer değiştirme yaparak danışmanın çalıştığı klasöre ekler (Danışmanın talimatlarını inceleyin. Video talimatlar ve normal yazılı talimatlar mevcuttur. Metin bağlantısı yukarıda. Ekran görüntülerinin yanında video talimat bulunmaktadır).
  • GUI'deki "actualize" butonu: DYNAMIC modun çalışma klasöründeki txt ayarlarının optimize edilme son tarihini bugünkü tarihe kaydırır (ayarları tazelemek için yardımcı bir araç, ticarete devam edebileceği anlaşılan durumlarda).
  • Ayarların Güncelliğini Koruma: Haftada bir veya daha sık, önce strateji testçisinde eski ayarları test ediyoruz ve hâlâ kâr sağlayanları bırakıyoruz. Daha sonra, "actualize" butonunu kullanarak optimize tarihlerine ayarlıyoruz. Ayarların yarısını oluşturuyorsunuz. Ardından Telegram kanalına gidip daha iyi ayarlar arıyoruz ve öncekilere ekliyoruz. Topladığımız her şeyi DYNAMIC mod için çalışma klasörüne yer değiştirme yaparak ekliyoruz. Bu süreci her hafta tekrarlıyoruz; öğreniyoruz, deneyler yapıyoruz. Portföy boyutunu olabildiğince büyük tutmaya çalışıyoruz.

### Neon Shadow'un Özellikleri:

  • Çoklu Para Birimi Desteği: Neon Shadow, birden fazla para birimi çiftini aynı anda işler, uzak sunucularda hesaplamalar yapar. Bu sayede bilgisayarınızın yükü azalır.  
  • Güvenlik: Uzun mesafeli ticaretle kâr elde etme olasılığı en yüksektir - bir yıl veya daha fazla.  
  • Kullanışlılık: Herhangi bir grafik üzerinde tek bir kurulum.  
  • Güvenilirlik: Danışman, terminal yeniden yüklendiğinde pozisyonlarını korur.  
  • Risk Kontrolü: Riskler para birimi çiftleri arasında otomatik olarak dağıtılır. Sistem yıllık kâr yüzdesini korumayı hedefler ve riskleri anında yeniden hesaplar.  
  • Drawdown Minimizasyonu: Hedge sayesinde sistem, farklı para birimleri ve grafik dönemlerinde ticaret yaparak drawdownları azaltır.  
  • Gecikme ve Ping'e Karşı Duyarsızlık: Yeni bir barın ortaya çıktığında ticaret işlemleri yapar, bu sayede hem demo hem de gerçek hesapta eşit derecede etkilidir. Bu yaklaşımın ek bir avantajı ping'e duyarsızlıktır. Kaymalar ticareti etkilemez.  
  • VPS Kesintilerine Dayanıklılık: Robot barlara göre çalıştığı için kısa süreli ekipman kesintileri ticareti ciddi şekilde etkilemez. Uzun süreli kesintiler, risklerin düzgün bir şekilde ayarlanmış olması sayesinde depozitonun sıfırlanmasına yol açmaz.

### Tavsiyeler:

  • Optimum Mevduat: 1000$+ (cent hesabı) veya 30000$+ (normal hesap)
  • Broker Seçimi: Pozitif swaplar sunan brokerlar tercih edilmeli (bu, pozisyonları uzun süre gereksiz maliyet olmadan tutmak için gereklidir).
  • Hesap Türü: Hedge
  • Ticaret Modu: DYNAMIC (Kullanıcı, ayarları manuel olarak günceller, kamuya açık Telegram kanalımızı kullanarak)

    ## Ana fikirler ve teorik temel (danışmanın geliştirilmesini önceleyen benzersiz makaleler ve araştırmalarımız, kimin zamanı varsa inceleyebilir)


    helmybd2
    16
    helmybd2 2025.07.16 17:30 
     

    Till now it is one of the best EAs available. Excellent support. Heads up it is not one of the crazy EA making 100 trades draining your account. in one week I got 2 trades only and both were profitable with minimal drawdown.

    Best_Cash
    72
    Best_Cash 2025.05.24 14:01 
     

    5 Stars – Incredibly Powerful EA and Outstanding Developer Support! I’ve recently started testing one of Evgeniy’s EAs and was truly impressed with both the performance and the advanced logic behind it. The system is clearly designed by someone who understands the intricacies of the market—it’s not your average EA, but a highly intelligent one that adapts dynamically through API connection. Initially, I had some confusion about how to make the EA trade only specific pairs in separate windows. Evgeniy was incredibly responsive and thorough, taking the time to explain not just how to do it but also why the EA is built that way. His guidance helped me understand the logic behind using one chart for multiple pairs, and eventually, he also confirmed that my custom setup (two EAs on two pairs) is possible with the right configuration. When a technical glitch appeared related to the API, he acted quickly, identified the issue, and had it resolved promptly. He even thanked me for spotting the bug, which shows how committed he is to refining the product. I also appreciated the deep insight into how the EA works, including why SL/TP might actually hinder profitability in the system’s logic. These aren’t just “plug-and-play” tools—they’re sophisticated trading machines backed by real mathematical models. If you’re looking for a powerful, flexible trading solution—and developer support that goes the extra mile buy Neon Trade and Evgeniy won’t disappoint. Highly recommended!

    AndreyKuznetsov7777
    38
    AndreyKuznetsov7777 2025.05.04 09:03 
     

    Good day, could you please share the settings for eurusd andreykuznetsov777@yandex.ru

    Mustafa “Satova”
    59
    Mustafa “Satova” 2025.07.20 22:17 
     

    Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

    ryanbrooks
    1994
    ryanbrooks 2025.05.02 01:41 
     

    I tried AUDUSD M15 configuration with small changes and its working like a charm for me . Thanks to the creator for this powerful tool!

    Huseyin Avni Ekmekci
    131
    Huseyin Avni Ekmekci 2025.04.17 21:10 
     

    Very good and effective ea :D I think best in market. Thanks a lot to developer

    [Silindi] 2025.04.13 01:27 
     

    Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

    Evgeniy Ilin
    32987
    Geliştiriciden yanıt Evgeniy Ilin 2025.04.13 09:29
    Well, you didn't notice this by accident, the default settings are mostly needed to pass the automatic MQL5 validator checks, otherwise the product cannot be published at all. Most of them are absolutely pointless, it's just to avoid paying people who check them. Cost reduction. I still remember the times when people did the checks.
    Mike
    36
    Mike 2025.04.11 15:38 
     

    Good EA, please be respect all developer and they are not very easy to make MQL5 group become better. however this EA will protect you funds and keep get profit by hedge. Nothing better than like this

    Rovall
    45
    Rovall 2025.04.04 03:58 
     

    Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

    rayback
    14
    rayback 2025.03.27 10:04 
     

    How can I contact you with some questions I have before purchasing the paid version?

    Evgeniy Ilin
    32987
    Geliştiriciden yanıt Evgeniy Ilin 2025.03.27 10:41
    I will write to you now. Also, you can have a conversation in our Telegram community, where I personally respond. The link is in my profile.
    [Silindi] 2025.03.26 11:12 
     

    Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

    Evgeniy Ilin
    32987
    Geliştiriciden yanıt Evgeniy Ilin 2025.03.26 12:33
    Thank you very much for your support! We want to add more DYNAMIC settings for our users soon. I can't give any timelines yet, but we will do it.
    [Silindi] 2025.03.25 04:06 
     

    Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

    SHUPEIZHOU
    14
    SHUPEIZHOU 2025.03.21 05:35 
     

    Static mode does not seem to enable trading, but backtesting is effective.

    Aref Barakat
    263
    Aref Barakat 2025.03.20 22:23 
     

    its looks great EA and much better than a lot of paid versions here on MQL5. stable EA and support can be easy reached on telegram and they are helpful.

    Rutt Tungkiratichai
    2679
    Rutt Tungkiratichai 2025.03.07 14:58 
     

    Good product with high potential

    1036086
    431
    1036086 2025.03.06 12:38 
     

    Hello. I am considering purchasing NeonTradeMT5. I installed NeonShadow in advance, but it doesn't work. The broker is XM. It works fine with IcMarkets. Why is that? I have also filled in the suffix.

    Evgeniy Ilin
    32987
    Geliştiriciden yanıt Evgeniy Ilin 2025.03.06 13:30
    I will try to launch it on XM Global today, then I will write to you in direct messages. Don't worry, we'll get everything started.
    karimrmobarak
    24
    karimrmobarak 2025.03.06 08:30 
     

    hi everyone. i download the ea free neon shadow on mt4 demo acount and mt5 real acount cents acount 10000 usc. in the mt4 demo working good and open posisions. but in the mt5 the real one. working. but never open any posision. aldo active symbols : 0 active timeframes ; 0 autadet timeframe ; 0 . anyone can help me how to makr it work and open opsisions ? thanks

    Evgeniy Ilin
    32987
    Geliştiriciden yanıt Evgeniy Ilin 2025.03.06 09:18
    I will help you, send me a direct message, give screenshots of the settings, and all the other data.
    Daniil Tikhonov
    331
    Daniil Tikhonov 2025.02.28 14:45 
     

    Short version: The EA didn’t work after installation, didn’t work after reading the guide, and the developer’s comments were useless. Long version: I bought two EAs on MT5, so purchasing isn’t an issue for me. But when I saw the price of the paid version suggested by the author, I assumed the free version of the EA would work in the simplest way possible, and that support would be as helpful as possible. In reality, the STATIC mode gave me negative profits, and the DYNAMIC mode refused to work even after following all the guide’s instructions. When I wrote a comment asking the developer for help with the setup, the response was, “You just don’t understand how the EA works.” Then what are you here for? I’m not supposed to understand anything—at that price, your job is to attract buyers, isn’t it? Instead, the author chose to show off arrogance and disregard, just like most scam artists in the trading space. And for what reason? There are great products on MT5 that cost less and work right out of the box without any extra setup. The author doesn’t promise sky-high profits or completely safe trading. So what exactly is the basis for his attitude? I don’t get it. I'll try to come back after some time; maybe the situation will improve. For now: description completeness – 1 (useless), user experience – 1, support – 1.

    Evgeniy Ilin
    32987
    Geliştiriciden yanıt Evgeniy Ilin 2025.02.28 15:26
    I simply gave you an honest answer to your question in the comments, and in return, you gave me a 1 just because you got offended. You were the one who started being arrogant, I just mirrored. I recommend all users to read the discussion and what he wrote to me. I just answered honestly. The feedback you gave was not for me, but for yourself.
    PatoJr
    25
    PatoJr 2025.02.27 13:08 
     

    Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

    [Silindi] 2025.02.22 02:16 
     

    Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

    123
    İncelemeye yanıt