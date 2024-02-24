Neon Shadow MT4

Sadece bir danışmana bakmıyorsunuz, aynı zamanda ana hedefi uzun vadeli ve gerçekçi kazançlar sağlamak olan, trader için minimum risk ile bütünsel bir yaklaşımın parçasısınız. Bu yaklaşımın temeli, birbirini etkili bir şekilde güçlendiren gelişmiş ticaret kavramları ile makine öğrenimini birleştirmektedir. Ayrıca, sistemin optimize edilmesine gerek olmadığı, çünkü bu işlevin benim sunucularım tarafından yönetildiği de belirtilmiştir. Güncellenmiş ayarlar, sistemin güncelliğini yüksek seviyede tutmak için her gün Telegram kanallarımızda yayınlanmaktadır. Ayrıca, en son fiyat verileri ile öncelikle eğitilmiş ve ardından rutin işlerden kurtulmanızı sağlamak için manuel olarak doğrulanmış kârlı danışmanlar yayınlıyoruz. Danışmanlar hemen çalışmaya hazır.

Bu, Neon Trade MT5 ücretli danışmanının hafifletilmiş bir versiyonudur.



Versiyon 7.3 ile birlikte ürün geliştirilmiş ve tamamen rutin işlerden kurtulmanızı sağlayan, piyasa değişimlerine otomatik olarak uyum sağlayan gelişmiş bir çalışma modu sunulmuştur. Herhangi bir grafiğe takın ve unutun.

Gelişmiş modu başlatmak için .SET dosyalarını buradan bulabilirsiniz.

Nasıl kullanılır: Herhangi bir grafiğe robotu takın ve metin ipuçlarını takip edin. İpuçlarını başarıyla takip ettikten sonra modun kilidi açılacaktır.

Sorumluluk Reddi: Bu mod, sistemin ana işlevi değildir ve bazı sınırlamalar içermektedir. Fonksiyon, bonus olarak sunulmakta olup, zorunlu değildir. Sınırlama olmadan bir deneme sürümü mevcuttur. Bunu buradan indirebilirsiniz. Bu sürüm, gelişmiş ticaret moduna benzer, ancak her türlü sınırlamadan yoksundur.