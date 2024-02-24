Neon Shadow MT4

4.64

Sadece bir danışmana bakmıyorsunuz, aynı zamanda ana hedefi uzun vadeli ve gerçekçi kazançlar sağlamak olan, trader için minimum risk ile bütünsel bir yaklaşımın parçasısınız. Bu yaklaşımın temeli, birbirini etkili bir şekilde güçlendiren gelişmiş ticaret kavramları ile makine öğrenimini birleştirmektedir. Ayrıca, sistemin optimize edilmesine gerek olmadığı, çünkü bu işlevin benim sunucularım tarafından yönetildiği de belirtilmiştir. Güncellenmiş ayarlar, sistemin güncelliğini yüksek seviyede tutmak için her gün Telegram kanallarımızda yayınlanmaktadır. Ayrıca, en son fiyat verileri ile öncelikle eğitilmiş ve ardından rutin işlerden kurtulmanızı sağlamak için manuel olarak doğrulanmış kârlı danışmanlar yayınlıyoruz. Danışmanlar hemen çalışmaya hazır.

Bu, Neon Trade MT5 ücretli danışmanının hafifletilmiş bir versiyonudur.

Versiyon 7.3 ile birlikte ürün geliştirilmiş ve tamamen rutin işlerden kurtulmanızı sağlayan, piyasa değişimlerine otomatik olarak uyum sağlayan gelişmiş bir çalışma modu sunulmuştur. Herhangi bir grafiğe takın ve unutun.

Gelişmiş modu başlatmak için .SET dosyalarını buradan bulabilirsiniz.

Nasıl kullanılır: Herhangi bir grafiğe robotu takın ve metin ipuçlarını takip edin. İpuçlarını başarıyla takip ettikten sonra modun kilidi açılacaktır.

Sorumluluk Reddi: Bu mod, sistemin ana işlevi değildir ve bazı sınırlamalar içermektedir. Fonksiyon, bonus olarak sunulmakta olup, zorunlu değildir. Sınırlama olmadan bir deneme sürümü mevcuttur. Bunu buradan indirebilirsiniz. Bu sürüm, gelişmiş ticaret moduna benzer, ancak her türlü sınırlamadan yoksundur.

### Neon Shadow'un Kullanımı:

  • STATIC Modu: Sistem özellikleriyle tanışma ve gösterim amacıyla tasarlanmıştır. Ürünün özelliklerini öğrenmek için kullanıcılara yardımcı olur. Ticaret yapılabilir, ancak tavsiye edilmez.
  • DYNAMIC Modu: Ticaret için tasarlanmıştır. Kullanıcı, beğendiği ayarları yukarıda bağlantısı verilen kamuya açık Telegram kanalından seçer. Haftada bir kez, bu ayarları toplayarak ve yer değiştirme yaparak danışmanın çalıştığı klasöre ekler (Danışmanın talimatlarını inceleyin. Video talimatlar ve normal yazılı talimatlar mevcuttur. Metin bağlantısı yukarıda. Ekran görüntülerinin yanında video talimat bulunmaktadır).
  • GUI'deki "actualize" butonu: DYNAMIC modun çalışma klasöründeki txt ayarlarının optimize edilme son tarihini bugünkü tarihe kaydırır (ayarları tazelemek için yardımcı bir araç, ticarete devam edebileceği anlaşılan durumlarda).
  • Ayarların Güncelliğini Koruma: Haftada bir veya daha sık, önce strateji testçisinde eski ayarları test ediyoruz ve hâlâ kâr sağlayanları bırakıyoruz. Daha sonra, "actualize" butonunu kullanarak optimize tarihlerine ayarlıyoruz. Ayarların yarısını oluşturuyorsunuz. Ardından Telegram kanalına gidip daha iyi ayarlar arıyoruz ve öncekilere ekliyoruz. Topladığımız her şeyi DYNAMIC mod için çalışma klasörüne yer değiştirme yaparak ekliyoruz. Bu süreci her hafta tekrarlıyoruz; öğreniyoruz, deneyler yapıyoruz. Portföy boyutunu olabildiğince büyük tutmaya çalışıyoruz.

### Neon Shadow'un Özellikleri:

  • Çoklu Para Birimi Desteği: Neon Shadow, birden fazla para birimi çiftini aynı anda işler, uzak sunucularda hesaplamalar yapar. Bu sayede bilgisayarınızın yükü azalır.  
  • Güvenlik: Uzun mesafeli ticaretle kâr elde etme olasılığı en yüksektir - bir yıl veya daha fazla.  
  • Kullanışlılık: Herhangi bir grafik üzerinde tek bir kurulum.  
  • Güvenilirlik: Danışman, terminal yeniden yüklendiğinde pozisyonlarını korur.  
  • Risk Kontrolü: Riskler para birimi çiftleri arasında otomatik olarak dağıtılır. Sistem yıllık kâr yüzdesini korumayı hedefler ve riskleri anında yeniden hesaplar.  
  • Drawdown Minimizasyonu: Hedge sayesinde sistem, farklı para birimleri ve grafik dönemlerinde ticaret yaparak drawdownları azaltır.  
  • Gecikme ve Ping'e Karşı Duyarsızlık: Yeni bir barın ortaya çıktığında ticaret işlemleri yapar, bu sayede hem demo hem de gerçek hesapta eşit derecede etkilidir. Bu yaklaşımın ek bir avantajı ping'e duyarsızlıktır. Kaymalar ticareti etkilemez.  
  • VPS Kesintilerine Dayanıklılık: Robot barlara göre çalıştığı için kısa süreli ekipman kesintileri ticareti ciddi şekilde etkilemez. Uzun süreli kesintiler, risklerin düzgün bir şekilde ayarlanmış olması sayesinde depozitonun sıfırlanmasına yol açmaz.

### Tavsiyeler:

  • Optimum Mevduat: 1000$+ (cent hesabı) veya 30000$+ (normal hesap)
  • Broker Seçimi: Pozitif swaplar sunan brokerlar tercih edilmeli (bu, pozisyonları uzun süre gereksiz maliyet olmadan tutmak için gereklidir).
  • Hesap Türü: Hedge
  • Ticaret Modu: DYNAMIC (Kullanıcı, ayarları manuel olarak günceller, kamuya açık Telegram kanalımızı kullanarak)

    Mustafa “Satova”
    59
    Mustafa “Satova” 2025.07.20 22:21 
     

    Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

    ryanbrooks
    1994
    ryanbrooks 2025.05.04 02:13 
     

    Great EA, efficient and reliable.The original settings are fine however, I invested significant effort into building my personal configuration on GBPUSD M30, and the outcome has been very profitable. Thanks to the developer for this excellent base!

    Alfon45
    209
    Alfon45 2025.04.16 19:17 
     

    Ottimo EA , mi sta' dando dei risultati costanti, per quanto volevo chiedere se c'è un set di ottimizzazione un po' piu' specifico per un deposito di partenza, diciamo su i 200€....Comunque i mie complimenti al programmatore, un saluto !!

    [Silindi] 2025.04.09 10:43 
     

    Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

    [Silindi] 2025.03.30 03:18 
     

    Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

    121887704
    587
    121887704 2025.03.25 20:48 
     

    Non apre operazioni.. Non capisco il motivo

    Evgeniy Ilin
    32987
    Geliştiriciden yanıt Evgeniy Ilin 2025.03.26 08:15
    La ragione è che non mi avete scritto o chiesto aiuto. Hai solo dato un 1. Non aiuto neanche queste persone per soldi.
    [Silindi] 2025.03.18 04:24 
     

    Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

    Giovanni Burn
    100
    Giovanni Burn 2025.03.13 21:29 
     

    Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

    PatoJr
    25
    PatoJr 2025.02.27 13:10 
     

    Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

    Vandasec
    67
    Vandasec 2025.02.17 00:16 
     

    Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

    Andi23
    128
    Andi23 2025.02.14 22:12 
     

    Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

    Giuseppe Ivo Dessi'
    164
    Giuseppe Ivo Dessi' 2025.02.14 20:24 
     

    Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

    Alf Conny Granqvist
    130
    Alf Conny Granqvist 2025.02.14 13:28 
     

    Excellent! It’s more than an EA, it’s a whole investment system with continuously new updated setfiles and Greta support.

    psegovia10
    44
    psegovia10 2025.02.14 12:26 
     

    I've been testing it, lasts days and it looks awesome!! I'll keep testing for the following weeks and then start using it in real money account. Thanks!

    Quan
    26
    Quan 2025.02.13 15:18 
     

    This Neon Shadow trading bot is great! It was a little tricky at first since I had to download some settings-files from their Telegram channel for currency pairs. But it's been profitable after running this EA for a few days. The support is great, the Telegram channel has tons of helpful info, and the developer is always quick to answer questions and provides solid advice.

    Antonio Toronjo
    235
    Antonio Toronjo 2025.02.13 14:28 
     

    Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

    Jorga Wetzel
    33
    Jorga Wetzel 2025.02.12 06:48 
     

    Ingenious robot, very well thought-out strategy, profitable and equipped with good risk management. I always have this robot in my set and am very happy that it exists. highly recommended, thank you

    Kleyson Pinheiro
    126
    Kleyson Pinheiro 2025.02.11 13:16 
     

    Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

    mvlicciardoni
    44
    mvlicciardoni 2025.02.11 13:14 
     

    Neon Shadow is a great product. I've been using it on an MT4 account as well as an MT5 account. It's one of the few experts that I've tried out of thousands that really shows promise. There is no deceptive marketing by the creator of the expert. He's very forthcoming and very helpful.

    artemisfow83
    68
    artemisfow83 2025.02.07 17:51 
     

    I strongly recommend you to use it.you will understand what I mean after you have already used it.when you start to install it, you will realize that you have never seen a system that works like this before.and the seller is an incredibly caring person.he responds to every answer without getting bored.at this time it is simply INCREDIBLE

    12
