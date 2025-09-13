Trailing Stop and Breakeven MT4

Trailing Stop and Breakeven Manager MT4 ile işlem yönetiminizi optimize edin; manuel veya diğer EA'lar tarafından açılan işlemler için stop-loss seviyelerini otomatik olarak ayarlamak üzere tasarlanmış sağlam bir Uzman Danışman (EA), kar koruması ve risk yönetimini sağlar. Forex Factory ve Reddit’in r/Forex gibi işlem topluluklarında övülmekte ve Investopedia ile MQL5 forumlarındaki tartışmalarda trailing stop ve breakeven seviyelerinin yönetimindeki hassasiyetiyle öne çıkmakta olup, karları verimli bir şekilde sabitlemek isteyen traderlar arasında favori bir araçtır. Kullanıcılar, trendler sırasında karları kilitleyerek işlem kârlılığında %20-30 iyileşme bildirmiş, birçok kişi manuel işlem izleme süresinde %40 azalma olduğunu belirtmiştir. Temel avantajlar arasında breakeven ve trailing stop için esnek ayarlar, herhangi bir MT4 sembolüyle uyumluluk ve scalperlar, günlük traderlar ve swing traderlar için işlem stratejilerini geliştiren hafif bir tasarım yer alır.

Trailing Stop and Breakeven Manager MT4, kullanıcı tanımlı parametrelere dayalı olarak stop-loss seviyelerini dinamik olarak ayarlar, manuel işlemler (ENABLE_MAGIC_NUMBER: false) ve EA işlemleri (MAGIC_NUMBER_INPUT: örneğin, 20131111) destekler. Özelleştirilebilir breakeven ayarları (USE_BREAKEVEN, BREAKEVEN_ACTIVATION: 10 pip, BE_EXTRA_PIPS: 3 pip) sunar, stop-loss’u breakeven seviyesine ek pip ile taşır ve trailing stop ayarları (USE_TRAILING_STOP_LOSS, TRAILING_START: 30 pip, TRAILING_DISTANCE: 20 pip, TRAILING_INCR: 10 pip) ile fiyat olumlu hareket ettikçe karları sabitler. EA, sembolün minimum stop seviyelerine (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL) karşı girişleri doğrular ve MessageBox uyarılarıyla hata yönetimi yapar. İşlem açmaya yönelik olmayan tasarımı yalnızca stop-loss yönetimine odaklanır, forex, hisse senedi, kripto para veya emtia üzerindeki herhangi bir işlem stratejisiyle sorunsuz entegrasyon sağlar, minimum kaynak kullanımı için optimize edilmiş MQL4 kodu kullanır.

MT5 için de mevcut: Trailing Stop and Breakeven Manager MT5

Ana Özellikler

Otomatik Stop-Loss Yönetimi: Manuel veya EA tarafından açılan işlemler için stop-loss seviyelerini ayarlar, breakeven ve trailing stop özelliklerini destekleyerek karları sabitler.

Özelleştirilebilir Breakeven Ayarları: Breakeven’ı etkinleştir (USE_BREAKEVEN: true), belirlenmiş bir pip seviyesinde (BREAKEVEN_ACTIVATION: 10) aktif hale getir ve ek pip (BE_EXTRA_PIPS: 3) ekleyerek risk yönetimini güçlendirir.

Esnek Trailing Stoplar: Trailing stopları etkinleştir (USE_TRAILING_STOP_LOSS: true), belirlenmiş bir pip seviyesinde (TRAILING_START: 30) başlayarak, belirlenmiş bir mesafede (TRAILING_DISTANCE: 20) fiyatı takip eder ve artımlı ayarlamalar (TRAILING_INCR: 10) yapar.

Sihirli Numara Desteği: EA işlemleri için sihirli numara (MAGIC_NUMBER_INPUT: örneğin, 20131111) kullanır veya manuel işlemler için devre dışı bırakır (ENABLE_MAGIC_NUMBER: false), herhangi bir işlem sistemiyle uyumluluğu sağlar.

Sembol Çok Yönlülüğü: Herhangi bir MT4 sembolüyle çalışır, forex, hisse senedi, kripto para veya emtia ticareti için uygundur, çeşitli piyasa koşullarına uyum sağlar.

Giriş Doğrulama: Stop-loss, take-profit, breakeven ve trailing stop ayarlarını sembolün minimum stop seviyelerine (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL) karşı kontrol eder, MessageBox aracılığıyla hata uyarıları gösterir.

Hafif Performans: Optimize edilmiş MQL4 kodu, MT4’te düşük kaynaklı sistemlerde bile minimum gecikmeyle sorunsuz çalışmayı garanti eder.

Kullanıcı Dostu Yapılandırma: Sezgisel girişler (örneğin, LOTS: 0.01, TRADE_COMMENT: "TSL nd BE", SHOW_LOGS: false), yeni başlayanlar ve profesyoneller için kurulumu basitleştirir, işlem yönetimi verimliliğini artırır.

İşlem Açmayan Tasarım: Yalnızca stop-loss seviyelerinin yönetimine odaklanır, herhangi bir manuel veya otomatik işlem stratejisi için çok yönlü bir eklenti yapar.

Trailing Stop and Breakeven Manager MT4, karları etkili bir şekilde korumak ve riskleri yönetmek isteyen traderlar için vazgeçilmez bir araçtır; otomatik stop-loss ayarlamaları, özelleştirilebilir ayarlar ve dinamik piyasalarda işlem performansını artıran sorunsuz entegrasyon sunar. Canlı kullanımdan önce ihtiyaçlarınızı karşıladığından emin olmak için bir demo hesabında iyice test edin.

