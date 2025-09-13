Trailing Stop and Breakeven MT4

Optimisez la gestion de vos trades avec le Trailing Stop and Breakeven Manager MT4, un Expert Advisor (EA) robuste conçu pour automatiser les ajustements des niveaux de stop-loss pour les trades ouverts manuellement ou par d’autres EA, garantissant la protection des profits et la gestion des risques. Loué dans les communautés de trading telles que Forex Factory et Reddit’s r/Forex, et mis en avant dans les discussions sur Investopedia et les forums MQL5 pour sa précision dans la gestion des trailing stops et des niveaux de breakeven, cet EA est un favori parmi les traders cherchant à sécuriser efficacement leurs gains. Les utilisateurs rapportent une amélioration de la rentabilité des trades de 20 à 30 % en verrouillant les profits pendant les tendances, beaucoup notant une réduction de 40 % du temps consacré à la surveillance manuelle des trades. Les principaux avantages incluent des paramètres flexibles pour le breakeven et les trailing stops, la compatibilité avec n’importe quel symbole MT4, et une conception légère qui améliore les stratégies de trading pour les scalpers, day traders et swing traders.

Le Trailing Stop and Breakeven Manager MT4 ajuste dynamiquement les niveaux de stop-loss en fonction des paramètres définis par l’utilisateur, prenant en charge les trades manuels (ENABLE_MAGIC_NUMBER: false) et les trades d’EA (MAGIC_NUMBER_INPUT: par exemple, 20131111). Il propose des paramètres de breakeven personnalisables (USE_BREAKEVEN, BREAKEVEN_ACTIVATION: 10 pips, BE_EXTRA_PIPS: 3 pips) pour déplacer le stop-loss au niveau de breakeven plus des pips supplémentaires, et des paramètres de trailing stop (USE_TRAILING_STOP_LOSS, TRAILING_START: 30 pips, TRAILING_DISTANCE: 20 pips, TRAILING_INCR: 10 pips) pour sécuriser les profits à mesure que le prix évolue favorablement. L’EA valide les entrées par rapport aux niveaux de stop minimum du symbole (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL) avec une gestion des erreurs via des alertes MessageBox. Sa conception non orientée vers l’ouverture de trades se concentre uniquement sur la gestion des stop-loss, garantissant une intégration fluide avec toute stratégie de trading sur forex, actions, cryptomonnaies ou matières premières, avec un code MQL4 optimisé pour une utilisation minimale des ressources.

Également disponible pour MT5 : Trailing Stop and Breakeven Manager MT5

Guide d’installation des produits MQL | Mise à jour des produits MQL achetés sur MT4/MT5

Caractéristiques principales

Gestion automatique des stop-loss : Ajuste les niveaux de stop-loss pour les trades manuels ou d’EA, prenant en charge les fonctionnalités de breakeven et de trailing stop pour verrouiller les profits.

Paramètres de breakeven personnalisables : Activez le breakeven (USE_BREAKEVEN: true) avec une activation à un niveau de pips défini (BREAKEVEN_ACTIVATION: 10) et ajoutez des pips supplémentaires (BE_EXTRA_PIPS: 3) pour une gestion des risques améliorée.

Trailing stops flexibles : Activez les trailing stops (USE_TRAILING_STOP_LOSS: true) à partir d’un niveau de pips défini (TRAILING_START: 30), suivant le prix à une distance établie (TRAILING_DISTANCE: 20) avec des ajustements incrémentiels (TRAILING_INCR: 10).

Support du numéro magique : Utilisez un numéro magique (MAGIC_NUMBER_INPUT: par exemple, 20131111) pour les trades d’EA ou désactivez (ENABLE_MAGIC_NUMBER: false) pour les trades manuels, assurant la compatibilité avec tout système de trading.

Polyvalence des symboles : Fonctionne avec n’importe quel symbole MT4, adapté au trading de forex, actions, cryptomonnaies ou matières premières, s’adaptant à diverses conditions de marché.

Validation des entrées : Vérifie les paramètres de stop-loss, take-profit, breakeven et trailing stop par rapport aux niveaux de stop minimum du symbole (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL), affichant des alertes d’erreur via MessageBox.

Performance légère : Code MQL4 optimisé garantit un fonctionnement fluide sur MT4, même sur des systèmes à faibles ressources, avec une latence minimale.

Configuration conviviale : Entrées intuitives (par exemple, LOTS: 0.01, TRADE_COMMENT: "TSL nd BE", SHOW_LOGS: false) simplifient la configuration pour les débutants et les professionnels, améliorant l’efficacité de la gestion des trades.

Conception non orientée vers le trading : Se concentre uniquement sur la gestion des niveaux de stop-loss, en faisant un complément polyvalent pour toute stratégie de trading manuelle ou automatisée.

Le Trailing Stop and Breakeven Manager MT4 est un outil essentiel pour les traders cherchant à protéger leurs profits et à gérer les risques efficacement, offrant des ajustements automatiques des stop-loss, des paramètres personnalisables et une intégration fluide pour améliorer les performances de trading dans les marchés dynamiques. Testez-le minutieusement sur un compte démo avant une utilisation en live pour vous assurer qu’il répond à vos besoins.

