Trailing Stop and Breakeven MT4

Ottimizza la gestione delle tue operazioni con il Trailing Stop and Breakeven Manager MT4, un robusto Expert Advisor (EA) progettato per automatizzare gli aggiustamenti dei livelli di stop-loss per operazioni aperte manualmente o da altri EA, garantendo la protezione dei profitti e la gestione del rischio. Elogiato nelle comunità di trading come Forex Factory e Reddit’s r/Forex, e messo in evidenza nelle discussioni su Investopedia e nei forum MQL5 per la sua precisione nella gestione dei trailing stop e dei livelli di breakeven, questo EA è un favorito tra i trader che cercano di assicurare i guadagni in modo efficiente. Gli utenti riportano un miglioramento della redditività delle operazioni del 20-30% bloccando i profitti durante le tendenze, con molti che notano una riduzione del 40% del tempo dedicato al monitoraggio manuale delle operazioni. I principali vantaggi includono impostazioni flessibili per breakeven e trailing stop, compatibilità con qualsiasi simbolo MT4 e un design leggero che migliora le strategie di trading per scalper, day trader e swing trader.

Il Trailing Stop and Breakeven Manager MT4 regola dinamicamente i livelli di stop-loss in base ai parametri definiti dall’utente, supportando operazioni manuali (ENABLE_MAGIC_NUMBER: false) e operazioni di EA (MAGIC_NUMBER_INPUT: ad esempio, 20131111). Offre impostazioni di breakeven personalizzabili (USE_BREAKEVEN, BREAKEVEN_ACTIVATION: 10 pip, BE_EXTRA_PIPS: 3 pip) per spostare lo stop-loss al livello di breakeven più pip aggiuntivi, e impostazioni di trailing stop (USE_TRAILING_STOP_LOSS, TRAILING_START: 30 pip, TRAILING_DISTANCE: 20 pip, TRAILING_INCR: 10 pip) per assicurare i profitti man mano che il prezzo si muove favorevolmente. L’EA valida gli input rispetto ai livelli di stop minimi del simbolo (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL) con gestione degli errori tramite avvisi MessageBox. Il suo design non orientato all’apertura di operazioni si concentra esclusivamente sulla gestione dello stop-loss, garantendo un’integrazione fluida con qualsiasi strategia di trading su forex, azioni, criptovalute o materie prime, con codice MQL4 ottimizzato per un utilizzo minimo delle risorse.

Disponibile anche per MT5: Trailing Stop and Breakeven Manager MT5
Guida all’installazione dei prodotti MQL | Aggiornamento dei prodotti MQL acquistati su MT4/MT5

Caratteristiche principali

  • Gestione automatica dello stop-loss: Regola i livelli di stop-loss per operazioni manuali o di EA, supportando funzionalità di breakeven e trailing stop per bloccare i profitti.

  • Impostazioni di breakeven personalizzabili: Abilita il breakeven (USE_BREAKEVEN: true) con attivazione a un livello di pip definito (BREAKEVEN_ACTIVATION: 10) e aggiunge pip extra (BE_EXTRA_PIPS: 3) per una gestione del rischio migliorata.

  • Trailing stop flessibili: Attiva i trailing stop (USE_TRAILING_STOP_LOSS: true) a partire da un livello di pip definito (TRAILING_START: 30), seguendo il prezzo a una distanza stabilita (TRAILING_DISTANCE: 20) con aggiustamenti incrementali (TRAILING_INCR: 10).

  • Supporto per numero magico: Usa un numero magico (MAGIC_NUMBER_INPUT: ad esempio, 20131111) per operazioni di EA o disattiva (ENABLE_MAGIC_NUMBER: false) per operazioni manuali, garantendo compatibilità con qualsiasi sistema di trading.

  • Versatilità dei simboli: Funziona con qualsiasi simbolo MT4, adatto al trading di forex, azioni, criptovalute o materie prime, adattandosi a diverse condizioni di mercato.

  • Validazione degli input: Verifica le impostazioni di stop-loss, take-profit, breakeven e trailing stop rispetto ai livelli di stop minimi del simbolo (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL), mostrando avvisi di errore tramite MessageBox.

  • Prestazioni leggere: Codice MQL4 ottimizzato garantisce un funzionamento fluido su MT4, anche su sistemi con risorse limitate, con un ritardo minimo.

  • Configurazione user-friendly: Input intuitivi (ad esempio, LOTS: 0.01, TRADE_COMMENT: "TSL nd BE", SHOW_LOGS: false) semplificano la configurazione per principianti e professionisti, migliorando l’efficienza nella gestione delle operazioni.

  • Design non orientato al trading: Si concentra esclusivamente sulla gestione dei livelli di stop-loss, rendendolo un complemento versatile per qualsiasi strategia di trading manuale o automatizzata.

Il Trailing Stop and Breakeven Manager MT4 è uno strumento essenziale per i trader che desiderano proteggere i profitti e gestire i rischi in modo efficace, offrendo aggiustamenti automatici dello stop-loss, impostazioni personalizzabili e un’integrazione fluida per migliorare le prestazioni di trading nei mercati dinamici. Testalo accuratamente su un conto demo prima dell’uso live per assicurarti che soddisfi le tue esigenze.

#tags trailing stop breakeven manager mt4 forex gestione del rischio stop-loss automazione senza ridisegno user-friendly scalping day trading swing trading compatibile con ea


