Trailing Stop and Breakeven MT4

Представляем вам Ea TrailingStop BreakEven MT4, мощный Expert Advisor, разработанный для повышения вашей торговой эффективности за счет автоматизации управления уровнями стоп-лосса. Идеально подходит как для новичков, так и для опытных трейдеров, этот EA гарантирует максимизацию ваших прибылей при минимизации рисков за счет динамической настройки уровней безубыточности и трейлинг-стопов.

Руководство по установке продуктов MQL | Обновление купленных продуктов MQL на MT4/MT5 | Общее руководство по устранению неполадок | Общее руководство по настройкам / вводу | Файлы для бэктестирования и установки

С Ea TrailingStop BreakEven MT4 трейдеры могут наслаждаться значительными преимуществами оптимизированного управления сделками, что позволяет лучше сохранять прибыль во время благоприятных рыночных движений. Пользователи сообщают о значительных улучшениях в своей торговой эффективности, так как EA упрощает процессы и сокращает время, затрачиваемое на ручной контроль сделок.

Руководство по установке продуктов MQL | Обновление купленных продуктов MQL на MT4/MT5 | Общее руководство по устранению неполадок | Общее руководство по настройкам / вводу | Файлы для бэктестирования и установки

Ключевые особенности

Автоматизированное управление стоп-лоссами: Легко настраивает уровни стоп-лосса для существующих сделок, обеспечивая прибыль и улучшая управление сделками.

Настраиваемые уровни безубыточности: Активируйте функцию безубыточности с пользовательскими pip уровнями для улучшенного контроля рисков.

Гибкие трейлинг-стопы: Зафиксируйте прибыль с помощью трейлинг-стопов, которые адаптируются к рыночным движениям, максимизируя потенциальные прибыли.

Поддержка магического номера: Легко управляйте сделками, используя магический номер для операций EA или отключите его для ручных сделок, обеспечивая совместимость с различными торговыми стратегиями.

Универсальность символов: Совместим со всеми MT4 символами, что делает его подходящим для торговли forex, акциями, криптовалютами и товарами.

Проверка ввода: Обеспечивает соответствие минимальным уровням стопа символа, предотвращая ошибки и повышая надежность.

Легкий дизайн: Оптимизирован для минимального использования ресурсов, позволяя бесшовную интеграцию с любой торговой стратегией без влияния на производительность.

Уведомления и оповещения: Получайте обновления и оповещения в реальном времени о корректировках сделок, чтобы оставаться в курсе и оперативно реагировать.

Ea TrailingStop BreakEven MT4 — это ваше решение для автоматизированного управления сделками на MetaTrader 4, разработанное для помощи трейдерам в защите своих прибылей и упрощении торговых процессов.

Вы также можете ознакомиться с версией этого продукта для MT4:

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