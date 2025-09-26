La balance commerciale indique un changement entre les exportations nationales et les importations au cours d’une période donnée. Les économistes utilisent la balance commerciale pour évaluer la structure des flux commerciaux entre les pays.

Un déficit commercial se forme lorsque plus de marchandises et de services sont importés qu’exportés. Pour les pays à économie très développée, comme la Grande-Bretagne, cela indique que la production à forte intensité de main-d’œuvre est transférée à l’étranger, limitant ainsi l’inflation et maintenant un niveau de vie élevé. Dans ces cas, un déficit commercial est couvert par d’autres méthodes d’interaction économique, par exemple par l’émission de titres de créance.

Lorsque les exportations dépassent les importations, un excédent commercial se forme. C’est une indication d’un niveau de production élevé. Cela montre également que la nation produit plus de marchandises et de services qu’elle ne peut en consommer.

L’impact de la balance commerciale sur les cours de la livre est ambigu et dépend du contexte des cycles économiques et d’autres indicateurs économiques, tels que la dynamique de production. Par exemple, dans des conditions de récession économique, les pays commencent à exporter davantage afin de créer des emplois. Inversement, si l’économie croît rapidement, les pays développés préfèrent développer les importations afin d’assurer la concurrence par les prix. Cela peut affecter les cours de la livre sterling en conséquence.

