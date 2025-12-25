КалендарьРазделы

Торговый баланс Великобритании (United Kingdom Trade Balance)

Страна:
Великобритания
GBP, Фунт стерлингов
Источник:
Офис национальной статистики (Office for National Statistics)
Сектор:
Торговля
Средняя £​-22.244 млрд £​-22.053 млрд
£​-22.156 млрд
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
£​-20.681 млрд
£​-22.244 млрд
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Торговый баланс (Trade Balance) отражает разницу между экспортом и импортом страны за определенный период времени. Экономисты используют этот показатель для оценки структуры торговых потоков между странами.

Если импортируется больше товаров и услуг, чем экспортируется, то складывается ситуация торгового дефицита. В случае стран с высокоразвитой экономикой – в частности, Великобритании – это может означать, что трудоёмкие производства переносятся за пределы государства, за счет чего сдерживается инфляция и поддерживается высокий уровень жизни населения. Торговый дефицит в таких случаях покрывается за счет иных методов экономического взаимодействия – к примеру, с помощью эмиссии долговых инструментов.

В случае превышения экспорта над импортом экономисты говорят о торговом профиците. Это означает высокий уровень развития производства и тот факт, что в стране производится больше товаров и услуг, чем она может потребить.

Влияние значения торгового баланса на котировки национальной валюты неоднозначное и зависит от контекста бизнес-циклов или других экономических показателей — например, от динамики ВВП. К примеру, в условиях рецессии экономики страны начинают экспортировать больше, чтобы создать рабочие места. И наоборот, если экономика быстро растет, то для обеспечения ценовой конкуренции развитые страны предпочитают развивать импорт. Всё это влияет на фунт стерлингов соответствующим образом.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Торговый баланс Великобритании (United Kingdom Trade Balance)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
июль 2025
£​-22.244 млрд
£​-22.053 млрд
£​-22.156 млрд
апр. 2025
£​-23.206 млрд
£​-18.361 млрд
£​-19.869 млрд
февр. 2025
£​-20.809 млрд
£​-22.108 млрд
£​-18.219 млрд
янв. 2025
£​-17.849 млрд
£​-18.208 млрд
£​-19.723 млрд
дек. 2024
£​-17.447 млрд
£​-19.161 млрд
£​-18.900 млрд
сент. 2024
£​-16.321 млрд
£​-19.924 млрд
£​-15.212 млрд
авг. 2024
£​-15.060 млрд
£​-20.003 млрд
июль 2024
£​-20.003 млрд
£​-15.434 млрд
£​-18.894 млрд
июнь 2024
£​-18.894 млрд
£​-17.252 млрд
£​-18.593 млрд
май 2024
£​-17.920 млрд
£​-19.440 млрд
апр. 2024
£​-19.610 млрд
£​-13.970 млрд
март 2024
£​-13.970 млрд
£​-14.212 млрд
февр. 2024
£​-14.212 млрд
£​-14.546 млрд
£​-14.097 млрд
янв. 2024
£​-14.515 млрд
£​-14.792 млрд
£​-13.989 млрд
дек. 2023
£​-13.989 млрд
£​-15.181 млрд
£​-15.125 млрд
нояб. 2023
£​-14.189 млрд
£​-17.978 млрд
£​-15.936 млрд
окт. 2023
£​-17.032 млрд
£​-15.196 млрд
£​-14.288 млрд
сент. 2023
£​-14.288 млрд
£​-15.112 млрд
£​-15.516 млрд
авг. 2023
£​-15.950 млрд
£​-14.833 млрд
£​-13.905 млрд
июль 2023
£​-14.064 млрд
£​-17.196 млрд
£​-15.455 млрд
июнь 2023
£​-15.455 млрд
£​-17.039 млрд
£​-18.411 млрд
май 2023
£​-18.723 млрд
£​-15.771 млрд
£​-14.639 млрд
апр. 2023
£​-14.996 млрд
£​-17.073 млрд
£​-16.356 млрд
март 2023
£​-16.356 млрд
£​-17.856 млрд
£​-16.635 млрд
февр. 2023
£​-17.534 млрд
£​-18.740 млрд
£​-16.093 млрд
янв. 2023
£​-17.855 млрд
£​-17.658 млрд
£​-19.271 млрд
дек. 2022
£​-19.271 млрд
£​-15.160 млрд
£​-14.655 млрд
нояб. 2022
£​-15.623 млрд
£​-19.564 млрд
£​-12.258 млрд
окт. 2022
£​-14.476 млрд
£​-20.894 млрд
£​-15.656 млрд
сент. 2022
£​-15.656 млрд
£​-21.968 млрд
£​-17.177 млрд
авг. 2022
£​-19.257 млрд
£​-22.615 млрд
£​-17.594 млрд
июль 2022
£​-19.362 млрд
£​-22.695 млрд
£​-22.847 млрд
июнь 2022
£​-22.847 млрд
£​-22.159 млрд
£​-20.666 млрд
май 2022
£​-21.445 млрд
£​-20.401 млрд
£​-21.522 млрд
апр. 2022
£​-20.893 млрд
£​-18.464 млрд
£​-23.897 млрд
март 2022
£​-23.897 млрд
£​-16.001 млрд
£​-21.614 млрд
февр. 2022
£​-20.594 млрд
£​-20.072 млрд
£​-23.898 млрд
янв. 2022
£​-26.499 млрд
£​-13.275 млрд
£​-12.354 млрд
дек. 2021
£​-12.354 млрд
£​-13.035 млрд
£​-12.701 млрд
нояб. 2021
£​-11.337 млрд
£​-12.642 млрд
£​-11.807 млрд
окт. 2021
£​-13.934 млрд
£​-12.305 млрд
£​-14.736 млрд
сент. 2021
£​-14.736 млрд
£​-11.763 млрд
£​-13.714 млрд
авг. 2021
£​-14.927 млрд
£​-11.585 млрд
£​-14.095 млрд
июль 2021
£​-12.706 млрд
£​-12.069 млрд
£​-11.988 млрд
июнь 2021
£​-11.988 млрд
£​-13.183 млрд
£​-9.601 млрд
май 2021
£​-8.481 млрд
£​-13.183 млрд
£​-10.948 млрд
апр. 2021
£​-10.958 млрд
£​-12.965 млрд
£​-11.710 млрд
март 2021
£​-11.710 млрд
£​-12.233 млрд
£​-10.510 млрд
февр. 2021
£​-16.442 млрд
£​-11.076 млрд
£​-12.592 млрд
янв. 2021
£​-9.826 млрд
£​-10.205 млрд
£​-14.315 млрд
