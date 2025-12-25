Валовой внутренний продукт (ВВП), кв/кв (Gross Domestic Product (GDP) q/q) отражает рыночную цену всей конечной продукции, произведенной всеми предприятиями-резидентами в стране в течение отчетного квартала по сравнению с предыдущим.

Есть три подхода к расчету ВВП: с точки зрения производства, с точки зрения полученных доходов и с точки зрения произведенных расходов.

Производственный подход основывается на расчете добавленной стоимости (из общей стоимости произведенного товара вычитаются промежуточные расходы).

Расчет с точки зрения дохода составляет сумму добавленной стоимости из четырех частей: компенсации работникам, чистых налогов на производство, амортизации основных средств и операционных излишков.

Расчет ВВП по расходам основывается на перспективе окончательного результата производственной деятельности. Сюда включены окончательные расходы на потребление, валовое накопление капитала и чистый экспорт товаров и услуг.

В расчете ВВП Великобритании применяются все три подхода. Данные для расчета собираются Департаментом национальной статистики: используются индексы (цен производителей, потребительских цен, розничных продаж и т.д.), данные об объемах производства и строительства, бизнес-опросы, данные из административных источников, информация о доходах населения и т.д. Чтобы отделить реальное изменение ВВП от инфляционных процессов, при расчете применяется дефлятор. Кроме того, чтобы сгладить сезонные эффекты, которые могут сильно искажать кратковременные изменения ВВП, применяется поправка на сезонность.

ВВП – основной показатель состояния национальной экономики. Его рост означает, что экономика расширяется. Поэтому увеличение ВВП может благоприятно отразиться на котировках фунта стерлингов.

