Le produit intérieur brut t/t traduit la valeur marchande de tous les marchandises et services produits par tous les résidents du Royaume-Uni au cours d’un trimestre donné par rapport au trimestre précédent.

Il existe trois approches pour le calcul du PIB : du point de vue de la production, en termes de recettes perçues et en termes de dépenses engagées.

L’approche de la production est basée sur le calcul de la valeur ajoutée (les coûts intermédiaires sont soustraits de la valeur totale des produits fabriqués).

L’approche du revenu comprend la somme de la valeur ajoutée de quatre parties: la rémunération des salariés, les impôts sur les produits et la production moins les subventions, l’excédent brut d’exploitation et les autres revenus.

L’approche des dépenses est la somme de toutes les dépenses finales au sein de l’économie. Cela comprend les dépenses finales de consommation, la formation brute de capital et les exportations nettes de marchandises et de services.

Le calcul du PIB du Royaume-Uni comprend les trois approches. L’Office National des Statistiques recueille des données à des fins de calcul, telles que des indices (IPP, IPC, données sur les ventes au détail, etc.), des données sur les volumes de production et de construction, des enquêtes auprès des entreprises, des données de source administrative, des informations sur les revenus, etc. Un déflateur est appliqué pour séparer la variation du PIB réel des processus inflationnistes. Les impacts saisonniers peuvent grandement fausser les variations à court terme du PIB, c’est pourquoi l’indicateur est désaisonnalisé.

Le PIB est l’indicateur clé de la santé économique de la Grande-Bretagne. Sa croissance indique que l’économie est en expansion. Par conséquent, la croissance du PIB peut avoir un impact positif sur les cours de la livre sterling.

