소비자물가지수(CPI) m/m는 해당 달에 700개의 주요 소비재 및 서비스에 대한 이전과 비교하여 가격변동을 반영합니다. 가격에 대한 정보는 영국 전역의 140개 지역의 20,000개 판매점을 대상으로 한 월별 전화 설문조사에서 수집됩니다.

상품 및 서비스 바스켓은 실제 경제, 기술 및 문화적 패턴을 반영하기 위해 적어도 1년에 한 번 검토됩니다. 고정 가중치는 목록의 각 항목에 대한 가격 변동에 적용됩니다(최종 지수에 대한 바구니 요소의 영향은 일반적인 가계 예산에 대한 중요성을 반영함). 특정 브랜드의 제품이 매장 구색에서 사라지면 가격이나 품질 면에서 가장 가까운 브랜드를 선택해 대표성을 살립니다.

CPI 계산에는 소유자 점유자의 주거 비용(세금, 기술 작업, 유지보수)과 세금 징수가 포함되지 않습니다. 그러나 공공요금, 소규모 주택수리 및 공공요금 체계 유지보수는 지수 계산에 포함됩니다.

이 지수는 계절적으로 조정되어 가격 변동에 대한 객관적인 월별 모니터링을 가능하게 합니다. 소비자 물가지수는 영국의 인플레이션과 경제 상태를 보여주는 주요 지표입니다. 이 지수는 금리, 세제 혜택에 영향을 미치며 임금 및 정부 혜택의 조정 등에 사용됩니다. 인플레이션의 척도로서, CPI는 파운드 스털링 시세에 강한 영향을 미칩니다. 지표 상승은 영국 파운드화에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값: