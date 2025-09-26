CalendrierSections

Indice des prix à la consommation (IPC) du Royaume-Uni m/m (United Kingdom Consumer Price Index (CPI) m/m)

Pays :
Royaume-Uni
GBP, Livre sterling
Source
Bureau National de la Statistique (Office for National Statistics)
Secteur
Prix
Moyen 0.1% 0.3%
0.3%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
0.4%
0.1%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
L’indice des prix à la consommation (IPC) m/m traduit une variation des prix de 700 principaux marchandises et services de consommation au cours du mois donné par rapport au mois précédent. Les informations sur les prix sont recueillies à partir d’enquêtes téléphoniques mensuelles auprès de 20 000 points de vente dans 140 sites à travers la Grande-Bretagne.

Le panier de marchandises et de services est examiné au moins une fois par an pour traduire les tendances économiques, technologiques et culturelles réelles. Des pondérations fixes sont appliquées aux variations de prix pour chaque article de la liste (l’impact des éléments du panier sur l’indice final traduit leur importance pour le budget d’un ménage typique). Si une certaine marque de produits disparaît de l’assortiment des magasins, la marque la plus proche en termes de prix et de qualité est choisie pour préserver la représentativité.

Le calcul de l’IPC ne comprend pas les coûts de logement des propriétaires occupants (taxes, travaux techniques, entretien) et les recouvrements fiscaux. Cependant, les paiements de services publics, les réparations de petites logements et l’entretien des systèmes de services publics sont compris dans le calcul de l’indice.

L’indice est désaisonnalisé pour permettre un suivi mensuel objectif des variations de prix. L’indice des prix à la consommation est l’indicateur clé de l’inflation et de l’état de l’économie au Royaume-Uni. Cet indice affecte sur les taux d’intérêt, les avantages fiscaux et est utilisé dans l’ajustement des salaires et des prestations gouvernementales, etc. En tant que mesure de l’inflation, l’IPC a un fort impact sur les cours de la livre sterling. La croissance de l’indicateur pourrait avoir un impact positif sur la livre sterling.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des prix à la consommation (IPC) du Royaume-Uni m/m (United Kingdom Consumer Price Index (CPI) m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
juil. 2025
0.1%
0.3%
0.3%
juin 2025
0.3%
0.5%
0.2%
févr. 2025
0.4%
-0.2%
-0.1%
déc. 2024
0.3%
0.2%
0.1%
nov. 2024
0.1%
0.1%
0.6%
oct. 2024
0.6%
0.2%
0.0%
sept. 2024
0.0%
0.1%
0.3%
août 2024
0.3%
-0.2%
juil. 2024
-0.2%
0.1%
juin 2024
0.1%
0.2%
0.3%
mai 2024
0.3%
0.1%
0.3%
avr. 2024
0.3%
0.6%
mars 2024
0.6%
0.1%
0.6%
févr. 2024
0.6%
0.1%
-0.6%
janv. 2024
-0.6%
-1.0%
0.4%
déc. 2023
0.4%
0.0%
-0.2%
nov. 2023
-0.2%
0.3%
0.0%
oct. 2023
0.0%
1.2%
0.5%
sept. 2023
0.5%
0.5%
0.3%
août 2023
0.3%
0.5%
-0.4%
juil. 2023
-0.4%
-0.2%
0.1%
juin 2023
0.1%
0.9%
0.7%
mai 2023
0.7%
0.5%
1.2%
avr. 2023
1.2%
1.7%
0.8%
mars 2023
0.8%
0.4%
1.1%
févr. 2023
1.1%
0.2%
-0.6%
janv. 2023
-0.6%
0.4%
0.4%
déc. 2022
0.4%
1.2%
0.4%
nov. 2022
0.4%
1.2%
2.0%
oct. 2022
2.0%
1.3%
0.5%
sept. 2022
0.5%
1.3%
0.5%
août 2022
0.5%
1.2%
0.6%
juil. 2022
0.6%
0.0%
0.8%
juin 2022
0.8%
0.4%
0.7%
mai 2022
0.7%
1.9%
2.5%
avr. 2022
2.5%
0.9%
1.1%
mars 2022
1.1%
0.3%
0.8%
févr. 2022
0.8%
0.5%
-0.1%
janv. 2022
-0.1%
0.1%
0.5%
déc. 2021
0.5%
0.5%
0.7%
nov. 2021
0.7%
0.5%
1.1%
oct. 2021
1.1%
0.0%
0.3%
sept. 2021
0.3%
0.4%
0.7%
août 2021
0.7%
-0.1%
0.0%
juil. 2021
0.0%
0.3%
0.5%
juin 2021
0.5%
0.1%
0.6%
mai 2021
0.6%
0.2%
0.6%
avr. 2021
0.6%
-0.1%
0.3%
mars 2021
0.3%
0.0%
0.1%
févr. 2021
0.1%
0.3%
-0.2%
