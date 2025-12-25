Индекс потребительских цен, м/м (Consumer Price Index (CPI) m/m) отражает изменение цен на 700 основных потребительских товаров и услуг в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. Информация о ценах собирается ежемесячно путем телефонного опроса 20 000 торговых точек в 140 локациях по всей Великобритании.

Корзина продуктов и услуг как минимум раз в год пересматривается, в зависимости от текущих экономических, технологических и культурных изменений в стране. К изменениям цен на каждую позицию списка применяется фиксированный набор весов (влияние составляющих корзины на конечный индекс отражает их важность для типичного бюджета домохозяйства). Если из ассортимента магазинов исчезает определенный бренд продукции, то для сохранения репрезентативности выбирается наиболее близкий к нему по цене и сопоставимый по качеству.

В расчет ИПЦ не входят расходы владельцев жилья на проживание в нем (налоги, технические работы, поддержание состояния) и налоговые сборы. Однако коммунальные платежи, мелкий ремонт дома и техническое обслуживание коммунальных систем в индексе учитываются.

Чтобы можно было объективно следить за изменением цен от месяца к месяцу, индекс сезонно скорректирован. Индекс потребительских цен — ключевой показатель инфляции в стране и состояния экономики в Великобритании. Этот индекс влияет на процентные ставки, налоговые льготы, с его учетом корректируется заработная плата и государственные пособия и т.д. В качестве меры инфляции ИПЦ оказывает сильное влияние на стоимость фунта стерлингов. Его рост может положительно отразиться на котировках британской валюты.

