SNB Basın Toplantısı, İsviçre regülatörünün ana PR etkinliğidir. Basın Konferansı sırasında, İsviçre Ulusal Bankası Başkanı veya Başkan Yardımcısı, para politikası ile ilgili kararları, ekonomik kalkınma beklentileri hakkındaki görüşlerini açıklamakta ve soruları cevaplamaktadır. Regülatörün açıklaması, para politikasının yaklaşmakta olan sıkılaşmasına dair bazı ipuçları içeriyorsa, bu durum İsviçre frangı üzerinde kısa vadeli olumlu bir etki oluşturabilir.