Coletiva de Imprensa do Banco Nacional da Suíça (Swiss National Bank (SNB) News Conference)
País:
Suíça
CHF, Franco suíço
Setor:
Dinheiro
A Conferência de Imprensa do Banco Nacional da Suíça (SNB News Conference) é a principal forma de interação de informações entre a o regulador suíço e o público. Durante a conferência de imprensa o presidente do Banco Nacional da Suíça ou seu vice explica as decisões sobre política monetária, descreve seus pontos de vista sobre as perspectivas de desenvolvimento econômico e respondem a perguntas. Se, a partir das declarações, for possível concluir sobre as perspectivas de iminente aperto monetário, isto terá um impacto a curto prazo sobre o franco suíço.