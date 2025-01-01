La conférence de presse de la BNS est le principal événement de relations publiques du régulateur suisse. Au cours de la conférence de presse, le gouverneur ou le sous-gouverneur de la Banque Nationale Suisse explique les décisions concernant la politique monétaire, décrit leurs points de vue sur les perspectives de développement économique et répond aux questions. Si la déclaration du régulateur comprend quelques indices sur le durcissement prochain de la politique monétaire, cela a un impact positif à court terme sur le franc suisse.