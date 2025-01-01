La conferenza stampa della BNS è il principale evento di pubbliche relazioni dell'autorità di regolamentazione svizzera. Durante la conferenza stampa, il governatore o il vice governatore della Banca Nazionale Svizzera illustra le decisioni relative alla politica monetaria, descrive le loro opinioni sulle prospettive di sviluppo economico e risponde alle domande. Se la dichiarazione del regolatore contiene alcuni indizi sull'imminente inasprimento della politica monetaria, ciò ha un impatto positivo a breve termine sul franco svizzero.