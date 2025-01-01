TakvimBölümler

Güney Afrika Merkez Bankası Çeyreklik Bülten (South African Reserve Bank Quarterly Bulletin)

Ülke:
Güney Afrika
ZAR, Güney Afrika randı
Kaynak:
Güney Afrika Merkez Bankası (SARB) (South African Reserve Bank (SARB))
Sektör:
Para

SARB Çeyreklik Bülten, ülkedeki ve dünyadaki mevcut ekonomik durumu açıklar. Bülten, Güney Afrika Merkez Bankası tarafından yılda 4 kez yayınlanır.

Bültenin döviz kurları üzerindeki etkisi genellikle sınırlıdır: daha önce yayınlanmış olan verileri özetler. Ancak, bülten olumlu ekonomik beklentilere dair ipuçları içeriyorsa, ZAR fiyatları üzerinde olumlu bir etki oluşabilir.