SARB Çeyreklik Bülten, ülkedeki ve dünyadaki mevcut ekonomik durumu açıklar. Bülten, Güney Afrika Merkez Bankası tarafından yılda 4 kez yayınlanır.

Bültenin döviz kurları üzerindeki etkisi genellikle sınırlıdır: daha önce yayınlanmış olan verileri özetler. Ancak, bülten olumlu ekonomik beklentilere dair ipuçları içeriyorsa, ZAR fiyatları üzerinde olumlu bir etki oluşabilir.