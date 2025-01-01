La Banque de Réserve Sud-Africaine publie un bulletin trimestriel, qui décrit la condition économique actuelle dans le pays et dans le monde.

La première partie du bulletin fournit un aperçu économique sommaire avec des informations générales sur l’évolution économique et les indicateurs clés. En outre, la publication est divisée en chapitres, qui examinent la conjoncture économique mondiale et les variations dans l’économie sud-africaine, décrivent en détail la balance des paiements du pays et les indicateurs économiques de base, tels que l’inflation, les variations de revenu et de consommation, la dynamique de la production et du chômage, etc. Les indications publiées sont fournies avec des commentaires indiquant les raisons sous-jacentes des variations et les conséquences possibles.

Les économistes surveillent le bulletin, car il s’agit de la publication la plus complète couvrant tous les éléments de l’économie actuelle du pays. Cependant, l’impact de la publication sur les cours des devises est généralement limitée: elle résume les données déjà publiées précédemment.