Южно-Африканский резервный банк ежеквартально публикует бюллетень (SARB Quarterly Bulletin), в котором описывается текущая экономическая ситуация в стране и во всем мире.

В первой части бюллетеня дается сводный экономический обзор с общей информацией об экономической обстановке и основными показателями. Далее публикация делится на главы, в которых рассматривается глобальная экономическая обстановка и изменения в экономике ЮАР, подробно описывается платежный баланс страны и основные экономические индикаторы, такие как инфляция, изменения в доходах и потреблении, динамика производства и безработицы, и пр. Публикуемые значения снабжаются комментариями с указанием причин изменений и возможных последствий.

Экономисты следят за выпусками бюллетеня, поскольку это наиболее полная публикация, рассматривающая все составляющие текущей экономики страны. Однако влияние его на котировки валюты невелико: бюллетень суммирует уже раннее опубликованные данные.