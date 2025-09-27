L'Indice dei Prezzi all'Esportazione della Nuova Zelanda t/t misura una variazione dei prezzi delle merci esportate e riesportate dalla Nuova Zelanda, nel trimestre riportato rispetto al precedente. Le merci partecipano al calcolo dell'indice in base alla loro importanza finanziaria nel totale delle esportazioni nazionali. La crescita dei prezzi all'esportazione è un'indicazione dell'aumento dell'attività commerciale del paese e può essere vista come positiva per le quotazioni in dollari neozelandesi.

Ultimi valori: