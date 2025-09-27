Calendario Economico
Indice dei Prezzi all'Esportazione Nuova Zelanda t/t (New Zealand Export Price Index q/q)
|Basso
|0.2%
|3.4%
|
7.1%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'Indice dei Prezzi all'Esportazione della Nuova Zelanda t/t misura una variazione dei prezzi delle merci esportate e riesportate dalla Nuova Zelanda, nel trimestre riportato rispetto al precedente. Le merci partecipano al calcolo dell'indice in base alla loro importanza finanziaria nel totale delle esportazioni nazionali. La crescita dei prezzi all'esportazione è un'indicazione dell'aumento dell'attività commerciale del paese e può essere vista come positiva per le quotazioni in dollari neozelandesi.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi all'Esportazione Nuova Zelanda t/t (New Zealand Export Price Index q/q)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
