意大利季度失业率 (Italy Quarterly Unemployment Rate)
国家：
意大利
EUR, 欧元
部门：
劳动力
|低级别
|6.1%
|6.3%
|
6.3%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
意大利季度失业率经济指标衡量的是失业人口在整体劳动力中所占百分比。失业人员是指15-74岁没有工作，在过去四周内积极寻找工作，并可在两周内开始工作的人们。季度指数反映了与上一季度相比的失业率。这个指标根据季节进行调整。
最新统计数据表明，意大利南部一些地区的失业率可能较高，而北部地区的失业率较低。全国青年失业率甚至更高。因此，许多年轻人和父母住在一起。
失业率下降趋势对国家货币（在意大利目前是指欧元）有积极的影响，因为就业人口会消费更多，因此消费占GDP很大一部分，因此低失业率被视为对欧元有利（看涨）。数值不断上升会导致个人收入损失，并由于社会福利而给政府带来更大的压力，因此高失业率被视为对欧元不利（看跌）。
最后值:
真实值
预测值
"意大利季度失业率 (Italy Quarterly Unemployment Rate)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3 Q 2025
6.1%
6.3%
6.3%
2 Q 2025
6.3%
5.8%
6.3%
1 Q 2025
6.1%
5.9%
6.1%
4 Q 2024
6.1%
6.0%
6.3%
3 Q 2024
6.1%
6.7%
6.7%
2 Q 2024
6.8%
7.3%
7.2%
1 Q 2024
7.2%
7.5%
7.4%
4 Q 2023
7.4%
7.6%
7.6%
3 Q 2023
7.6%
7.1%
7.7%
2 Q 2023
7.6%
7.9%
7.9%
1 Q 2023
8.0%
7.9%
7.9%
3 Q 2022
7.9%
8.1%
8.1%
2 Q 2022
8.1%
9.2%
8.5%
1 Q 2022
8.6%
9.2%
9.1%
4 Q 2021
9.1%
8.8%
9.1%
3 Q 2021
9.2%
10.6%
9.8%
2 Q 2021
9.8%
9.4%
10.1%
1 Q 2021
10.4%
9.2%
10.0%
4 Q 2020
9.2%
9.1%
9.6%
3 Q 2020
9.8%
7.7%
8.4%
2 Q 2020
8.3%
8.8%
9.2%
1 Q 2020
8.9%
9.4%
9.5%
4 Q 2019
9.7%
9.7%
9.8%
3 Q 2019
9.8%
10.1%
9.9%
2 Q 2019
9.9%
10.1%
10.3%
1 Q 2019
10.4%
11.3%
10.6%
4 Q 2018
10.6%
10.4%
10.3%
3 Q 2018
10.2%
10.7%
2 Q 2018
10.7%
11.1%
1 Q 2018
11.1%
11.1%
4 Q 2017
11.0%
11.2%
3 Q 2017
11.2%
11.2%
2 Q 2017
11.2%
11.6%
1 Q 2017
11.6%
11.8%
4 Q 2016
11.9%
11.6%
3 Q 2016
11.6%
11.6%
2 Q 2016
11.5%
11.6%
1 Q 2016
11.6%
11.6%
4 Q 2015
11.5%
11.5%
3 Q 2015
11.7%
12.3%
2 Q 2015
12.4%
12.3%
1 Q 2015
12.4%
12.7%
4 Q 2014
13.0%
12.8%
3 Q 2014
12.8%
12.6%
2 Q 2014
12.5%
12.6%
1 Q 2014
12.7%
12.5%
4 Q 2013
12.6%
12.3%
3 Q 2013
12.3%
12.1%
2 Q 2013
12.1%
11.9%
1 Q 2013
11.9%
11.2%
