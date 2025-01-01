Finansal istikrar, finansal kuruluşların, piyasaların ve altyapıların, olumsuz durumlarda farklı finansal piyasa katılımcıları arasında finansal kaynakların sorunsuz ve etkin bir şekilde geçişini sağlama yeteneği olarak tanımlanır. Aksi takdirde, Olumsuz etkilerin azaltılamaması ekonomik aktivitede düşüşe yol açabilir.

Bu finansal istikrarı sağlama görevinin bir parçası olarak, ECB, dünyadaki diğer merkez bankaları gibi, Aralık 2003'ten bu yana düzenli olarak Finansal İstikrar Raporu yayınlar. Amaç, sadece finans sektörü için değil, aynı zamanda genel kamuoyu için ilgili konular, sorunlar ve faktörler hakkında farkındalık yaratmaktır. Bu anlamda rapor, yalnızca mevcut ve en önemli riskleri ve zafiyetleri tespit etmez, aynı zamanda uzun vadeli bir perspektifte olası görülmeyen ihtimalleri de tartışır.

Rapor üç ana noktadan oluşur ve mevcut bazı belirli konuları da içerebilir. Bu üç konudan birincisi, finansal sistemin kuruluşlarının, piyasalarının ve altyapılarının sağlamlığıyla, ikincisi olası risklerin ve zayıflıkların ana nedenleriyle ve son derece önemli olan üçüncüsü finansal sistemin krizlerle başa çıkma yeteneğiyle ilgilidir. Bu daha sonra hangi tedbirlerin alınması gerektirdiğine dair bir değerlendirme yapılmasına olanak sağlar.