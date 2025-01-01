A estabilidade financeira é entendida como a capacidade das instituições financeiras, mercados e infra-estruturas de mitigar os impactos negativos, proporcionando uma alternância suave e eficiente de recursos financeiros entre vários participantes do mercado financeiro em caso de situações negativas. A falta de mitigação dos efeitos negativos causa uma diminuição da atividade econômica.

Como parte de sua responsabilidade de garantir tal estabilidade financeira, o BCE, como outros bancos centrais do mundo, publica regularmente uma Revisão de Estabilidade Financeira. O objetivo do relatório, publicado desde 2003, é divulgar informações sobre questões relevantes não apenas para um círculo restrito de pessoas, mas também para o público em geral. Neste sentido, além de identificar os riscos e vulnerabilidades atuais e mais importantes, o relatório também aborda uma discussão sobre perspectivas improváveis de longo prazo.

O relatório consiste em três pontos chave e também pode conter tópicos especiais. Os três pontos chave estão relacionados, em primeiro lugar, com a confiabilidade das instituições, mercados e infra-estruturas do sistema financeiro, em segundo lugar, com as principais causas de possíveis riscos e fraquezas e, em terceiro lugar, com a capacidade do sistema financeiro de lidar com crises emergentes. Com base nos tópicos divulgados, é feita uma avaliação sobre a necessidade de tomar determinadas medidas.