金融の安定とは、マイナスの混乱時でも、異なる金融市場参加者間で金融リソースをシームレスかつ効果的に切り替えることによって、金融機関、市場、インフラストラクチャーがそのような状況を緩和できる金融システムの能力を意味すると理解されています。そうでなければ、これは経済活動の低下につながる可能性があります。

この金融の安定性を確保するという使命の一環として、ECBは2003年12月以来、世界中の他の中央銀行と同様に、金融安定性レビューを定期的に発行しています。その目的は、金融業界だけでなく一般の人々にも関連する問題、課題、要因の認識を高めることです。この意味で、これは現在の最も重要なリスクと脆弱性を特定することではなく、長期的な観点でありそうもないことを議論することでもあります。

このレポートは3つの焦点で構成され、現在の特別なトピックが続く場合があります。これらの3つのトピックは、第1に金融システムの機関、市場、インフラストラクチャの堅牢性、第2に起こりうるリスクと脆弱性の主な原因、第3に発生した危機に対処する金融システムの能力に関するものです。 これにより、対策が必要かどうか、およびどのような対策を講じる必要があるかを評価できます。