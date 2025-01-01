Под финансовой стабильностью понимается способность финансовых учреждений, рынков и инфраструктур смягчать негативные воздействия, обеспечивая плавное и эффективное переключение финансовых ресурсов между различными участниками финансового рынка при возникновении негативных ситуаций. Неспособность смягчить негативные воздействия приводит к снижению экономической активности.

В рамках своих обязанностей по обеспечению такой финансовой стабильности ЕЦБ, как и другие центральные банки по всему миру, регулярно публикует Обзор финансовой стабильности. Цель отчета, публикуемого с 2003 года, — раскрыть информацию о соответствующих проблемах не только для узкого круга лиц, но и для широкой общественности. В этом смысле помимо выявления текущих и наиболее важных рисков и уязвимостей, отчет также затрагивает обсуждение маловероятных в долгосрочной плане перспектив.

Отчет состоит из трех основных пунктов, а также может содержать специальные темы. Три основных пункта связаны, во-первых, с надежностью институтов, рынков и инфраструктур финансовой системы, во-вторых, с основными причинами возможных рисков и слабых сторон и, в-третьих, со способностью финансовой системы справляться с возникающими кризисами. На основе раскрытых тем выводится оценка о необходимости принятия тех или иных мер.