Se entiende que la estabilidad financiera implica una capacidad del sistema financiero que permite a las instituciones financieras, los mercados y las infraestructuras paliar los efectos de las perturbaciones negativas permitiendo el cambio continuo y efectivo de los recursos financieros entre los diferentes participantes del mercado financiero, incluso en tales situaciones. De lo contrario, esto podría provocar una disminución de la actividad económica.

Como parte de su mandato para garantizar esta estabilidad financiera, el BCE, de la misma forma que otros bancos centrales de todo el mundo, ha publicado periódicamente la Revisión de Estabilidad Financiera desde diciembre de 2003. El objetivo es crear conciencia sobre los temas, problemas y factores relevantes no solo para la industria financiera sino también para el público en general. En este sentido, no se trata solo de identificar los riesgos actuales y más importantes, sino también de discutir lo poco probable desde una perspectiva a largo plazo.

El informe consta de tres puntos centrales, en ocasiones seguidos de temas especiales actuales. Estos tres temas tratan en primer lugar sobre la solidez de las instituciones, los mercados y las infraestructuras del sistema financiero; en segundo lugar, sobre las principales causas de los posibles riesgos y debilidades de las mismas y, por último, pero no menos importante, sobre la capacidad del sistema financiero para hacer frente a eventuales crisis. Esto conlleva una evaluación acerca de si es conveniente tomar medidas, y cuáles de ellas deben aplicarse.