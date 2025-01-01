La stabilité financière s’entend de la capacité du système financier qui permet aux institutions, aux marchés et aux infrastructures financiers d’atténuer les perturbations négatives en permettant un transfert transparent et efficace des ressources financières entre les différents acteurs des marchés financiers, même dans de telles conditions. Sinon, cela pourrait entraîner un déclin de l’activité économique.

Dans le cadre de son mandat visant à assurer cette stabilité financière, la BCE, comme d’autres banques centrales dans le monde, publie régulièrement la Revue de Stabilité Financière depuis décembre 2003. L’objectif est de sensibiliser aux questions, problèmes et facteurs pertinents non seulement pour le secteur financier, mais aussi pour le grand public. En ce sens, il ne s’agit pas d’identifier les risques et vulnérabilités actuels et les plus importants, mais aussi de débattre de l’improbable dans une perspective à long terme.

Le rapport comprend trois points focaux, éventuellement suivis de thèmes spéciaux d’actualité. Ces trois thèmes traitent, premièrement, de la fiabilité des institutions, des marchés et des infrastructures du système financier, deuxièmement, des principales causes des risques et des faiblesses possibles et, enfin et surtout, troisièmement, de la capacité du système financier à faire face aux crises qui surviennent. Cela conduit ensuite à une évaluation de la question de savoir si et quelles mesures doivent être prises.