TimeExpiration

Obtém o tempo de expiração da ordem.

datetime  TimeExpiration() const

Valor de retorno

Tempo de expiração da ordem, definido quando da sua colocação.

Observação

A ordem histórica deve ser selecionada usando os métodos Ticket (pelo ticket) ou SelectByIndex (pelo índice).