CAxis koordinat eksenleriyle çalışmak için tasarlanmış grafik kütüphanesidir.

Açıklama

CAxis sınıfı koordinat eksenleriyle ilgili çeşitli parametreleri depolar. Koordinat eksenlerinin dinamik olarak ölçeklenmesini sağlar.

Bildirim

   class CAxis

Başlık

   #include <Graphics\Axis.mqh>

Sınıf yöntemleri

Yöntem

Açıklama

AutoScale

Otomatik ölçekleme bayrağını alır/ayarlar

Min

İzin verilen en düşük eksen değerini alır/ayarlar

Max

İzin verilen en yüksek eksen değerini alır/ayarlar

Step

Eksenin adım değerini alır

Name

Eksen ismini alır/ayarlar

Color

Eksen rengini alır/ayarlar

ValuesSize

Eksen sayılarının boyutunu alır/ayarlar

ValuesWidth

Eksen sayılarının maksimum görünürlük değerini alır/ayarlar

ValuesFormat

Eksen sayılarının biçimini alır/ayarlar

ValuesDateTimeMode

Tarihi metne dönüştürme biçimini alır.

ValuesFunctionFormat

Eksen değerlerinin gösterilme biçimini tanımlayan fonksiyonun işaretçisini alır.

ValuesFunctionFormatCBData

Eksen değerlerinin dönüştürülmesiyle ilgili ek veriler içerebilen nesnenin işaretçisini alır.

NameSize

Eksen isminin yazı-tipi boyutunu alır/ayarlar

ZeroLever

"Sıfır dahili" değerini alır/ayarlar

DefaultStep

Eksenin başlangıç adım değerini alır/ayarlar

MaxLabels

Eksen için izin verilen en fazla sayı miktarını alır/ayarlar

MinGrace

Eksen minimumu için "tolerans" değerini alır/ayarlar

MaxGrace

Eksen maksimumu için "tolerans" değerini alır/ayarlar

SelectAxisScale

Eseni otomatik boyutlandırır.