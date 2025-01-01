- AutoScale
CAxis
CAxis koordinat eksenleriyle çalışmak için tasarlanmış grafik kütüphanesidir.
Açıklama
CAxis sınıfı koordinat eksenleriyle ilgili çeşitli parametreleri depolar. Koordinat eksenlerinin dinamik olarak ölçeklenmesini sağlar.
Bildirim
|
class CAxis
Başlık
|
#include <Graphics\Axis.mqh>
Sınıf yöntemleri
|
Yöntem
|
Açıklama
|
Otomatik ölçekleme bayrağını alır/ayarlar
|
İzin verilen en düşük eksen değerini alır/ayarlar
|
İzin verilen en yüksek eksen değerini alır/ayarlar
|
Eksenin adım değerini alır
|
Eksen ismini alır/ayarlar
|
Eksen rengini alır/ayarlar
|
Eksen sayılarının boyutunu alır/ayarlar
|
Eksen sayılarının maksimum görünürlük değerini alır/ayarlar
|
Eksen sayılarının biçimini alır/ayarlar
|
Tarihi metne dönüştürme biçimini alır.
|
Eksen değerlerinin gösterilme biçimini tanımlayan fonksiyonun işaretçisini alır.
|
Eksen değerlerinin dönüştürülmesiyle ilgili ek veriler içerebilen nesnenin işaretçisini alır.
|
Eksen isminin yazı-tipi boyutunu alır/ayarlar
|
"Sıfır dahili" değerini alır/ayarlar
|
Eksenin başlangıç adım değerini alır/ayarlar
|
Eksen için izin verilen en fazla sayı miktarını alır/ayarlar
|
Eksen minimumu için "tolerans" değerini alır/ayarlar
|
Eksen maksimumu için "tolerans" değerini alır/ayarlar
|
Eseni otomatik boyutlandırır.