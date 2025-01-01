DokümantasyonBölümler
ValuesFunctionFormatCBData (Get yöntemi)

Eksen değerlerinin dönüştürülmesiyle ilgili ek veriler içerebilen nesnenin işaretçisini alır.

void*  ValuesFunctionFormatCBData()

Dönüş Değeri

Eksen değerlerinin dönüştürülmesiyle ilgili ek veriler içerebilen nesne işaretçisini alır.

ValuesFunctionFormatCBData (Set yöntemi)

Eksen değerlerinin dönüştürülmesiyle ilgili ek veriler içerebilen nesnenin işaretçisini ayarlar.

void  ValuesFunctionFormatCBData(
   void*  cbdata      // sınıf nesnesinin işaretçisi 
   )

Parametreler

cbdata

[in]  Eksen değerlerinin dönüştürülmesiyle ilgili ek veriler içerebilen nesnenin işaretçisi