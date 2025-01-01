MQL5 ReferansıStandart KütüphaneBilimsel ÇizelgelerCAxisValuesFunctionFormatCBData
- AutoScale
- Min
- Max
- Step
- Name
- Color
- ValuesSize
- ValuesWidth
- ValuesFormat
- ValuesDateTimeMode
- ValuesFunctionFormat
- ValuesFunctionFormatCBData
- NameSize
- ZeroLever
- DefaultStep
- MaxLabels
- MinGrace
- MaxGrace
- SelectAxisScale
ValuesFunctionFormatCBData (Get yöntemi)
Eksen değerlerinin dönüştürülmesiyle ilgili ek veriler içerebilen nesnenin işaretçisini alır.
|
void* ValuesFunctionFormatCBData()
Dönüş Değeri
Eksen değerlerinin dönüştürülmesiyle ilgili ek veriler içerebilen nesne işaretçisini alır.
ValuesFunctionFormatCBData (Set yöntemi)
Eksen değerlerinin dönüştürülmesiyle ilgili ek veriler içerebilen nesnenin işaretçisini ayarlar.
|
void ValuesFunctionFormatCBData(
Parametreler
cbdata
[in] Eksen değerlerinin dönüştürülmesiyle ilgili ek veriler içerebilen nesnenin işaretçisi