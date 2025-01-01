MinGrace (Get yöntemi)

Eksen minimumu için kullanılan "tolerans" değerine dönüş yapar.

double MinGrace()

Dönüş Değeri

Eksen minimumu için "tolerans" değeri

Not

Bu değer tüm eksen uzunluğunun bir bölümüyle ifade edilir. Örneğin, eksen değerleri 4.0 ile 16.0 arasında değişiyorsa eksen uzunluğu 12.0 olur. MinGrace değeri 0.1 ise, eksen uzunluğunun 10%'u (1.2) minimum değerden çıkarılır. Sonuç olarak eksen 2.8'den 16.0'a kadar olan sayıları kapsar.

MinGrace (Set yöntemi)

Eksen minimumu için kullanılacak "tolerans" değerini ayarlar.

void MinGrace(

const double value

)

Parametreler

value

[in] Eksen minimumu için kullanılan tolerans değeri.

Not

Bu değer tüm eksen uzunluğunun bir bölümüyle ifade edilir. Örneğin, eksen değerleri 4.0 ile 16.0 arasında değişiyorsa eksen uzunluğu 12.0 olur. MinGrace değeri 0.1 ise, eksen uzunluğunun 10%'u (1.2) minimum değerden çıkarılır. Sonuç olarak eksen 2.8'den 16.0'a kadar olan sayıları kapsar.