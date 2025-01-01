Obter/definir o valor mínimo do eixo

Obter/definir o valor máximo do eixo

Retorna o valor de incremento no eixo

Obter/definir o nome do eixo

Obter/definir o tamanho dos números no eixo

Obter/definir o comprimento máximo dos números no eixo

Obter/definir o formato dos números no eixo

Retorna o formato de conversão de data para uma cadeia de caracteres.

Retorna o ponteiro para a função que define o formato de saída dos valores no eixo.

Retorna o ponteiro para o objeto que pode conter informações adicionais para converter os valores do eixo.

Obter/definir o tamanho da fonte para o nome do eixo

Obter/definir o valor de "alavanca zero"

Obter/definir o valor inicial de incremento no eixo

Obter/definir o número máximo de dígitos no eixo

Obter/definir o valor de "tolerância" para o mínimo do eixo