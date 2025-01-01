DocumentaçãoSeções
Classe CAxis – classe auxiliar da biblioteca gráfica para trabalhar com os eixos coordenados.

Descrição

A classe CAxis fornece armazenamento e aquisição de vários parâmetros dos eixos coordenados. Na classe, implementa-se a possibilidade dimensionar automática e dinamicamente os eixos coordenados.

Declaração

   class CAxis

Cabeçalho

   #include <Graphics\Axis.mqh>

Métodos de classe

Método

Descrição

AutoScale

Obter/definir sinalizador de dimensionamento automático

Min

Obter/definir o valor mínimo do eixo

Max

Obter/definir o valor máximo do eixo

Step

Retorna o valor de incremento no eixo

Name

Obter/definir o nome do eixo

Color

Obter/definir a cor do eixo

ValuesSize

Obter/definir o tamanho dos números no eixo

ValuesWidth

Obter/definir o comprimento máximo dos números no eixo

ValuesFormat

Obter/definir o formato dos números no eixo

ValuesDateTimeMode

Retorna o formato de conversão de data para uma cadeia de caracteres.

ValuesFunctionFormat

Retorna o ponteiro para a função que define o formato de saída dos valores no eixo.

ValuesFunctionFormatCBData

Retorna o ponteiro para o objeto que pode conter informações adicionais para converter os valores do eixo.

NameSize

Obter/definir o tamanho da fonte para o nome do eixo

ZeroLever

Obter/definir o valor de "alavanca zero"

DefaultStep

Obter/definir o valor inicial de incremento no eixo

MaxLabels

Obter/definir o número máximo de dígitos no eixo

MinGrace

Obter/definir o valor de "tolerância" para o mínimo do eixo

MaxGrace

Obter/definir o valor de "tolerância" para o máximo do eixo

SelectAxisScale

Executa o dimensionamento automático do eixo.