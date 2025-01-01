- AutoScale
CAxis
Classe CAxis – classe auxiliar da biblioteca gráfica para trabalhar com os eixos coordenados.
Descrição
A classe CAxis fornece armazenamento e aquisição de vários parâmetros dos eixos coordenados. Na classe, implementa-se a possibilidade dimensionar automática e dinamicamente os eixos coordenados.
Declaração
|
class CAxis
Cabeçalho
|
#include <Graphics\Axis.mqh>
Métodos de classe
|
Método
|
Descrição
|
Obter/definir sinalizador de dimensionamento automático
|
Obter/definir o valor mínimo do eixo
|
Obter/definir o valor máximo do eixo
|
Retorna o valor de incremento no eixo
|
Obter/definir o nome do eixo
|
Obter/definir a cor do eixo
|
Obter/definir o tamanho dos números no eixo
|
Obter/definir o comprimento máximo dos números no eixo
|
Obter/definir o formato dos números no eixo
|
Retorna o formato de conversão de data para uma cadeia de caracteres.
|
Retorna o ponteiro para a função que define o formato de saída dos valores no eixo.
|
Retorna o ponteiro para o objeto que pode conter informações adicionais para converter os valores do eixo.
|
Obter/definir o tamanho da fonte para o nome do eixo
|
Obter/definir o valor de "alavanca zero"
|
Obter/definir o valor inicial de incremento no eixo
|
Obter/definir o número máximo de dígitos no eixo
|
Obter/definir o valor de "tolerância" para o mínimo do eixo
|
Obter/definir o valor de "tolerância" para o máximo do eixo
|
Executa o dimensionamento automático do eixo.