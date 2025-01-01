- AutoScale
- Min
- Max
- Step
- Name
- Color
- ValuesSize
- ValuesWidth
- ValuesFormat
- ValuesDateTimeMode
- ValuesFunctionFormat
- ValuesFunctionFormatCBData
- NameSize
- ZeroLever
- DefaultStep
- MaxLabels
- MinGrace
- MaxGrace
- SelectAxisScale
ZeroLever (Get yöntemi)
"zero lever" (sıfır dahili) değerine dönüş yapar
|
double ZeroLever()
Dönüş Değeri
"Zero lever".
Not
Bu değer sıfır sayısının eksenin ölçek aralığına nezaman dahil edileceğini belirtir.
ZeroLever (Set yöntemi)
"zero lever" (sıfır dahili) değerini ayarlar.
|
void ZeroLever(
Parametreler
value
[in] "Zero lever" değeri.
Not
Bu değer sıfır sayısının eksenin ölçek aralığına nezaman dahil edileceğini belirtir.