ZeroLever (Get yöntemi)

"zero lever" (sıfır dahili) değerine dönüş yapar

double  ZeroLever()

Dönüş Değeri

"Zero lever".

Not

Bu değer sıfır sayısının eksenin ölçek aralığına nezaman dahil edileceğini belirtir.

ZeroLever (Set yöntemi)

"zero lever" (sıfır dahili) değerini ayarlar.

void  ZeroLever(
   const double  value      // "zero lever" değeri
   )

Parametreler

value

[in]  "Zero lever" değeri.

Not

Bu değer sıfır sayısının eksenin ölçek aralığına nezaman dahil edileceğini belirtir.