CAxis 

CAxis

CAxisは、座標軸を操作するための補助的なグラフィックスライブラリクラスです。.

説明

CAxisクラスは、座標軸のさまざまなパラメータを受け取って格納します。座標軸を動的に自動スケーリングする機能も実装されています。

宣言

  class CAxis

タイトル

  #include <Graphics\Axis.mqh>

クラスメソッド

メソッド

説明

AutoScale

自動スケーリングフラグを取得/設定します。

Min

最小軸値を取得/設定します。

Max

最大軸値を取得/設定します。

Step

軸によるステップ値を取得します。

Name

軸名を取得/設定します。

Color

軸の色を取得/設定します。

ValuesSize

軸番号のサイズを取得/設定します。

ValuesWidth

表示される軸番号の最大長を取得/設定します

ValuesFormat

軸番号のフォーマットを取得/設定します

ValuesDateTimeMode

日付を文字列に変換する形式を取得します。

ValuesFunctionFormat

軸上に値を表示するフォーマットを定義する関数へのポインタを取得します。

ValuesFunctionFormatCBData

軸値の変換に関する追加データを含むことがあるオブジェクトへのポインタを取得します。

NameSize

軸名のフォントサイズを取得/設定します。

ZeroLever

「ゼロ・レバー」値を取得/設定します。

DefaultStep

軸による初期ステップ値を取得/設定します。

MaxLabels

軸上の最大数を取得/設定します。

MinGrace

軸の最小値の「許容値」を取得/設定します。

MaxGrace

軸の最大値の「許容値」を取得/設定します。

SelectAxisScale

軸を自動スケーリングします。