- AutoScale
- Min
- Max
- Step
- Name
- Color
- ValuesSize
- ValuesWidth
- ValuesFormat
- ValuesDateTimeMode
- ValuesFunctionFormat
- ValuesFunctionFormatCBData
- NameSize
- ZeroLever
- DefaultStep
- MaxLabels
- MinGrace
- MaxGrace
- SelectAxisScale
CAxis
CAxisは、座標軸を操作するための補助的なグラフィックスライブラリクラスです。.
説明
CAxisクラスは、座標軸のさまざまなパラメータを受け取って格納します。座標軸を動的に自動スケーリングする機能も実装されています。
宣言
|
class CAxis
タイトル
|
#include <Graphics\Axis.mqh>
クラスメソッド
|
メソッド
|
説明
|
自動スケーリングフラグを取得/設定します。
|
最小軸値を取得/設定します。
|
最大軸値を取得/設定します。
|
軸によるステップ値を取得します。
|
軸名を取得/設定します。
|
軸の色を取得/設定します。
|
軸番号のサイズを取得/設定します。
|
表示される軸番号の最大長を取得/設定します
|
軸番号のフォーマットを取得/設定します
|
日付を文字列に変換する形式を取得します。
|
軸上に値を表示するフォーマットを定義する関数へのポインタを取得します。
|
軸値の変換に関する追加データを含むことがあるオブジェクトへのポインタを取得します。
|
軸名のフォントサイズを取得/設定します。
|
「ゼロ・レバー」値を取得/設定します。
|
軸による初期ステップ値を取得/設定します。
|
軸上の最大数を取得/設定します。
|
軸の最小値の「許容値」を取得/設定します。
|
軸の最大値の「許容値」を取得/設定します。
|
軸を自動スケーリングします。