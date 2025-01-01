CAxis

CAxisは、座標軸を操作するための補助的なグラフィックスライブラリクラスです。.

説明

CAxisクラスは、座標軸のさまざまなパラメータを受け取って格納します。座標軸を動的に自動スケーリングする機能も実装されています。

宣言

class CAxis

タイトル

#include <Graphics\Axis.mqh>

クラスメソッド