MaxGrace (Get yöntemi)
Eksen maksimumu için kullanılan "tolerans" değerine dönüş yapar.
double MaxGrace()
Dönüş Değeri
Eksen maksimumu için "tolerans" değeri.
Not
Bu değer tüm eksen uzunluğunun bir bölümüyle ifade edilir. Örneğin, eksen değerleri 4.0 ile 16.0 arasında değişiyorsa eksen uzunluğu 12.0 olur. MaxGrace değeri 0.1 ise, eksen uzunluğunun 10%'u (1.2) maksimum değere eklenir. Sonuç olarak eksen 4.0'den 17.2'ye kadar olan sayıları kapsar.
MaxGrace (Set yöntemi)
Eksen maksimumu için kullanılacak "tolerans" değerini ayarlar.
void MaxGrace(
Parametreler
value
[in] Eksen maksimumu için kullanılacak "tolerans" değeri.
Not
Bu değer tüm eksen uzunluğunun bir bölümüyle ifade edilir. Örneğin, eksen değerleri 4.0 ile 16.0 arasında değişiyorsa eksen uzunluğu 12.0 olur. MinGrace değeri 0.1 ise, eksen uzunluğunun 10%'u (1.2) minimum değerden çıkarılır. Sonuç olarak eksen 2.8'den 16.0'a kadar olan sayıları kapsar.