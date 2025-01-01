MaxGrace (Get yöntemi)

Eksen maksimumu için kullanılan "tolerans" değerine dönüş yapar.

double MaxGrace()

Dönüş Değeri

Eksen maksimumu için "tolerans" değeri.

Not

Bu değer tüm eksen uzunluğunun bir bölümüyle ifade edilir. Örneğin, eksen değerleri 4.0 ile 16.0 arasında değişiyorsa eksen uzunluğu 12.0 olur. MaxGrace değeri 0.1 ise, eksen uzunluğunun 10%'u (1.2) maksimum değere eklenir. Sonuç olarak eksen 4.0'den 17.2'ye kadar olan sayıları kapsar.

MaxGrace (Set yöntemi)

Eksen maksimumu için kullanılacak "tolerans" değerini ayarlar.

void MaxGrace(

const double value

)

Parametreler

value

[in] Eksen maksimumu için kullanılacak "tolerans" değeri.

Not

Bu değer tüm eksen uzunluğunun bir bölümüyle ifade edilir. Örneğin, eksen değerleri 4.0 ile 16.0 arasında değişiyorsa eksen uzunluğu 12.0 olur. MinGrace değeri 0.1 ise, eksen uzunluğunun 10%'u (1.2) minimum değerden çıkarılır. Sonuç olarak eksen 2.8'den 16.0'a kadar olan sayıları kapsar.