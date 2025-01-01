DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneBilimsel ÇizelgelerCAxisValuesDateTimeMode 

ValuesDateTimeMode (Get yöntemi)

Tarihi metne dönüştürme biçimini alır.

int  ValuesDateTimeMode()

Dönüş Değeri

Tarihi metne dönüştürme biçimini.

ValuesDateTimeMode (Set yöntemi)

Tarihi metne dönüştürme biçimini ayarlar.

void  ValuesDateTimeMode(
   const int  mode      // tarihi metne dönüştürme biçimi 
   )

Parametreler

mode

[in]  Dönüştürme biçimi.

Not

Tarihi metne dönüştürme biçimleriyle ilgili daha fazlasını TimeToString() fonksiyonunun açıklamasında bulabilirsiniz.