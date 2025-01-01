MQL5 ReferansıStandart KütüphaneBilimsel ÇizelgelerCAxisValuesDateTimeMode
- AutoScale
- Min
- Max
- Step
- Name
- Color
- ValuesSize
- ValuesWidth
- ValuesFormat
- ValuesDateTimeMode
- ValuesFunctionFormat
- ValuesFunctionFormatCBData
- NameSize
- ZeroLever
- DefaultStep
- MaxLabels
- MinGrace
- MaxGrace
- SelectAxisScale
ValuesDateTimeMode (Get yöntemi)
Tarihi metne dönüştürme biçimini alır.
|
int ValuesDateTimeMode()
Dönüş Değeri
Tarihi metne dönüştürme biçimini.
ValuesDateTimeMode (Set yöntemi)
Tarihi metne dönüştürme biçimini ayarlar.
|
void ValuesDateTimeMode(
Parametreler
mode
[in] Dönüştürme biçimi.
Not
Tarihi metne dönüştürme biçimleriyle ilgili daha fazlasını TimeToString() fonksiyonunun açıklamasında bulabilirsiniz.