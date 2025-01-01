MQL5 ReferansıStandart KütüphaneBilimsel ÇizelgelerCAxisValuesFormat AutoScaleMinMaxStepNameColorValuesSizeValuesWidthValuesFormatValuesDateTimeModeValuesFunctionFormatValuesFunctionFormatCBDataNameSizeZeroLeverDefaultStepMaxLabelsMinGraceMaxGraceSelectAxisScale ValuesFormat (Get yöntemi) Eksen sayılarının biçimine dönüş yapar. string ValuesFormat() Dönüş Değeri Sayı biçimi. ValuesFormat (Set yöntemi) Eksen sayılarının biçimini ayarlar void ValuesFormat( const string format // eksen sayılarının biçimi ) Parametreler format [in] Eksen sayılarının biçimi. ValuesWidth ValuesDateTimeMode