ValuesFormat (Get yöntemi)

Eksen sayılarının biçimine dönüş yapar.

string  ValuesFormat()

Dönüş Değeri

Sayı biçimi.

ValuesFormat (Set yöntemi)

Eksen sayılarının biçimini ayarlar

void  ValuesFormat(
   const string  format      // eksen sayılarının biçimi
   )

Parametreler

format

[in]  Eksen sayılarının biçimi.