文档部分
MQL5参考标准程序库科学图表CAxis 

CAxis

CAxis是用于处理坐标轴的辅助图形库类。

描述

CAxis类可以接收和存储坐标轴的不同参数。该类实施自动动态缩放坐标轴的能力。

声明

   class CAxis

主题

   #include <Graphics\Axis.mqh>

类函数

Method

描述

AutoScale

获得/设置自动缩放标识

Min

获得/设置坐标轴的最小值

Max

获得/设置坐标轴的最大值

Step

获得坐标轴的步骤值

Name

获得/设置坐标轴名称

Color

获得/设置坐标轴颜色

ValuesSize

获得/设置坐标轴数的大小

ValuesWidth

获得/设置坐标轴显示的最长数字

ValuesFormat

获得/设置坐标轴数字的格式

ValuesDateTimeMode

获得将日期转为字符串的格式。

ValuesFunctionFormat

获得定义坐标轴显示值格式的函数指针

ValuesFunctionFormatCBData

获得可能包含有关转换坐标轴值额外数据的对象指针。

NameSize

获得/设置坐标轴名称的字体大小

ZeroLever

获得/设置“零”值

DefaultStep

获得/设置坐标轴的初始步骤值

MaxLabels

获得/设置坐标轴上的最大数字量

MinGrace

获得/设置坐标轴的最小“公差”值

MaxGrace

获得/设置坐标轴的最大“公差”值

SelectAxisScale

自动缩放坐标轴。