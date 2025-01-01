- AutoScale
- Min
- Max
- Step
- Name
- Color
- ValuesSize
- ValuesWidth
- ValuesFormat
- NameSize
- ZeroLever
- DefaultStep
- MaxLabels
- MinGrace
- MaxGrace
- ValuesDateTimeMode
- ValuesFunctionFormat
- ValuesFunctionFormatCBData
- SelectAxisScale
CAxis
CAxis是用于处理坐标轴的辅助图形库类。
描述
CAxis类可以接收和存储坐标轴的不同参数。该类实施自动动态缩放坐标轴的能力。
声明
|
class CAxis
主题
|
#include <Graphics\Axis.mqh>
类函数
|
Method
|
描述
|
获得/设置自动缩放标识
|
获得/设置坐标轴的最小值
|
获得/设置坐标轴的最大值
|
获得坐标轴的步骤值
|
获得/设置坐标轴名称
|
获得/设置坐标轴颜色
|
获得/设置坐标轴数的大小
|
获得/设置坐标轴显示的最长数字
|
获得/设置坐标轴数字的格式
|
获得将日期转为字符串的格式。
|
获得定义坐标轴显示值格式的函数指针
|
获得可能包含有关转换坐标轴值额外数据的对象指针。
|
获得/设置坐标轴名称的字体大小
|
获得/设置“零”值
|
获得/设置坐标轴的初始步骤值
|
获得/设置坐标轴上的最大数字量
|
获得/设置坐标轴的最小“公差”值
|
获得/设置坐标轴的最大“公差”值
|
自动缩放坐标轴。