- AutoScale
- Min
- Max
- Step
- Name
- Color
- ValuesSize
- ValuesWidth
- ValuesFormat
- ValuesDateTimeMode
- ValuesFunctionFormat
- ValuesFunctionFormatCBData
- NameSize
- ZeroLever
- DefaultStep
- MaxLabels
- MinGrace
- MaxGrace
- SelectAxisScale
CAxis
CAxis is an auxiliary graphics library class for working with the coordinate axes.
Description
La classe CAxis reçoit et stocke les différents paramètres des axes de coordonnées. La classe implémente la possibilité de mettre à l'échelle automatiquement les axes des coordonnées.
Déclaration
class CAxis
Titre
#include <Graphics\Axis.mqh>
Méthodes de la classe
Méthode
Description
Retourne/définit le flag de mise à l'échelle automatique
Retourne/définit la valeur minimum de l'axe
Retourne/définit la valeur maximum de l'axe
Retourne la valeur du pas de l'axe
Retourne/définit le nom de l'axe
Retourne/définit la couleur de l'axe
Retourne/définit la taille des numéros sur l'axe
Retourne/définit la longueur affichée maximum des numéros de l'axe
Retourne/définit le format des numéros de l'axe
Retourne le format de conversion d'une date en chaîne de caractères.
Retourne un pointeur vers la fonction définissant le format d'affichage des valeurs sur l'axe.
Retourne un pointeur sur l'objet pouvant contenir des données supplémentaires sur la conversion des valeurs de l'axe.
Retourne/définit la taille de la police de caractères du nom de l'axe
Retourne/définit la valeur du "niveau zéro"
Retourne/définit la valeur initiale du pas de l'axe
Retourne/définit la quantité maximum de numéros sur l'axe
Retourne/définit la valeur de "tolérance" pour le minimum de l'axe
Retourne/définit la valeur de "tolérance" pour le maximum de l'axe
Met automatiquement à l'échelle l'axe.