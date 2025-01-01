DocumentationSections
CAxis is an auxiliary graphics library class for working with the coordinate axes.

Description

La classe CAxis reçoit et stocke les différents paramètres des axes de coordonnées. La classe implémente la possibilité de mettre à l'échelle automatiquement les axes des coordonnées.

Déclaration

   class CAxis

Titre

   #include <Graphics\Axis.mqh>

Méthodes de la classe

Méthode

Description

AutoScale

Retourne/définit le flag de mise à l'échelle automatique

Min

Retourne/définit la valeur minimum de l'axe

Max

Retourne/définit la valeur maximum de l'axe

Step

Retourne la valeur du pas de l'axe

Name

Retourne/définit le nom de l'axe

Color

Retourne/définit la couleur de l'axe

ValuesSize

Retourne/définit la taille des numéros sur l'axe

ValuesWidth

Retourne/définit la longueur affichée maximum des numéros de l'axe

ValuesFormat

Retourne/définit le format des numéros de l'axe

ValuesDateTimeMode

Retourne le format de conversion d'une date en chaîne de caractères.

ValuesFunctionFormat

Retourne un pointeur vers la fonction définissant le format d'affichage des valeurs sur l'axe.

ValuesFunctionFormatCBData

Retourne un pointeur sur l'objet pouvant contenir des données supplémentaires sur la conversion des valeurs de l'axe.

NameSize

Retourne/définit la taille de la police de caractères du nom de l'axe

ZeroLever

Retourne/définit la valeur du "niveau zéro"

DefaultStep

Retourne/définit la valeur initiale du pas de l'axe

MaxLabels

Retourne/définit la quantité maximum de numéros sur l'axe

MinGrace

Retourne/définit la valeur de "tolérance" pour le minimum de l'axe

MaxGrace

Retourne/définit la valeur de "tolérance" pour le maximum de l'axe

SelectAxisScale

Met automatiquement à l'échelle l'axe.