ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаНаучные графикиCAxis 

CAxis

Класс CAxis — вспомогательный класс графической библиотеки для работы с координатными осями.

Описание

Класс CAxis обеспечивает хранение и получение различных параметров координатных осей. В классе реализована возможность динамического автомасштабирования координатной оси.

Декларация

   class CAxis

Заголовок

   #include <Graphics\Axis.mqh>

Методы класса

Метод

Описание

AutoScale

Получить/установить флаг автомасштабирования

Min

Получить/установить минимальное значение оси

Max

Получить/установить максимальное значение оси

Step

Возвращает значение шага по оси

Name

Получить/установить имя оси

Color

Получить/установить цвет оси

ValuesSize

Получить/установить размер цифр на оси

ValuesWidth

Получить/установить максимальную отображаемую длину цифр на оси

ValuesFormat

Получить/установить формат цифр на оси

ValuesDateTimeMode

Возвращает формат преобразования даты в строку.

ValuesFunctionFormat

Возвращает указатель на функцию, определяющую формат вывода значений на оси.

ValuesFunctionFormatCBData

Возвращает указатель на объект, в котором может содержаться дополнительная информация для преобразования значений оси.

NameSize

Получить/установить размер шрифта для имени оси

ZeroLever

Получить/установить значение "нулевого рычага"

DefaultStep

Получить/установить начальное значение шага по оси

MaxLabels

Получить/установить максимальное количество цифр на оси

MinGrace

Получить/установить значение "допуска" для минимума оси

MaxGrace

Получить/установить значение "допуска" для максимума оси

SelectAxisScale

Выполняет автомасштабирование оси.