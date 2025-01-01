- AutoScale
CAxis
Класс CAxis — вспомогательный класс графической библиотеки для работы с координатными осями.
Описание
Класс CAxis обеспечивает хранение и получение различных параметров координатных осей. В классе реализована возможность динамического автомасштабирования координатной оси.
Декларация
|
class CAxis
Заголовок
|
#include <Graphics\Axis.mqh>
Методы класса
|
Метод
|
Описание
|
Получить/установить флаг автомасштабирования
|
Получить/установить минимальное значение оси
|
Получить/установить максимальное значение оси
|
Возвращает значение шага по оси
|
Получить/установить имя оси
|
Получить/установить цвет оси
|
Получить/установить размер цифр на оси
|
Получить/установить максимальную отображаемую длину цифр на оси
|
Получить/установить формат цифр на оси
|
Возвращает формат преобразования даты в строку.
|
Возвращает указатель на функцию, определяющую формат вывода значений на оси.
|
Возвращает указатель на объект, в котором может содержаться дополнительная информация для преобразования значений оси.
|
Получить/установить размер шрифта для имени оси
|
Получить/установить значение "нулевого рычага"
|
Получить/установить начальное значение шага по оси
|
Получить/установить максимальное количество цифр на оси
|
Получить/установить значение "допуска" для минимума оси
|
Получить/установить значение "допуска" для максимума оси
|
Выполняет автомасштабирование оси.