DefaultStep (Get yöntemi)

Eksen üzerindeki başlangıç adım değerine dönüş yapar

double  DefaultStep()

Dönüş Değeri

Eksen üzerindeki adım değeri.

DefaultStep (Set yöntemi)

Eksen üzerindeki başlangıç adım değerini ayarlar

void  DefaultStep(
   const double  value      // eksen adım değeri
   )

Parametreler

value

[in]  Eksendeki başlangıç adım değeri.