CAxis
CAxis는 좌표 축으로 작업하기 위한 보조 그래픽 라이브러리 클래스입니다.
설명
CAxis 클래스는 좌표 축이 다양한 매개변수를 수신하고 저장합니다. 클래스는 좌표 축의 크기를 동적으로 자동 조정할 수 있는 기능을 구현합니다.
선언
|
class CAxis
제목
|
#include <Graphics\Axis.mqh>
클래스 메서드
|
메서드
|
설명
|
자동 스케일링 플래그 가져오기/설정하기
|
최소 축 값을 가져오기/설정하기
|
최대 축 값을 가져오기/설정하기
|
축별 단계 값 가져오기
|
축 이름 가져오기/설정하기
|
축 색상 가져오기/설정하기
|
축 숫자의 크기 가져오기/설정하기
|
축 숫자의 표시된 최대 길이 가져오기/설정하기
|
축 숫자 형식 가져오기/설정하기
|
날짜를 문자열로 변환하는 형식으로 가져오기.
|
축에 값을 표시하는 형식을 정의하는 함수에 대한 포인터 가져오기.
|
축 값 변환에 대한 추가 데이터를 포함할 수 있는 개체에 대한 포인터 가져오기.
|
축 이름의 글꼴 크기 가져오기/설정하기
|
"0 레버" 값 가져오기/설정하기
|
축별 초기 단계 값 가져오기/설정하기
|
축의 최대 숫자 양을 가져오기/설정하기
|
축 최소값에 대한 "tolerance" 값 가져오기/설정하기
|
축 최대값에 대한 "tolerance" 값 가져오기
|
축 자동 스케일.