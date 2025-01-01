CAxis

CAxis는 좌표 축으로 작업하기 위한 보조 그래픽 라이브러리 클래스입니다.

설명

CAxis 클래스는 좌표 축이 다양한 매개변수를 수신하고 저장합니다. 클래스는 좌표 축의 크기를 동적으로 자동 조정할 수 있는 기능을 구현합니다.

선언

class CAxis

제목

#include <Graphics\Axis.mqh>

클래스 메서드