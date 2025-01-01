문서화섹션
CAxis

CAxis는 좌표 축으로 작업하기 위한 보조 그래픽 라이브러리 클래스입니다.

설명

CAxis 클래스는 좌표 축이 다양한 매개변수를 수신하고 저장합니다. 클래스는 좌표 축의 크기를 동적으로 자동 조정할 수 있는 기능을 구현합니다.

선언

   class CAxis

제목

   #include <Graphics\Axis.mqh>

클래스 메서드

메서드

설명

AutoScale

자동 스케일링 플래그 가져오기/설정하기

Min

최소 축 값을 가져오기/설정하기

Max

최대 축 값을 가져오기/설정하기

Step

축별 단계 값 가져오기

Name

축 이름 가져오기/설정하기

Color

축 색상 가져오기/설정하기

ValuesSize

축 숫자의 크기 가져오기/설정하기

ValuesWidth

축 숫자의 표시된 최대 길이 가져오기/설정하기

ValuesFormat

축 숫자 형식 가져오기/설정하기

ValuesDateTimeMode

날짜를 문자열로 변환하는 형식으로 가져오기.

ValuesFunctionFormat

축에 값을 표시하는 형식을 정의하는 함수에 대한 포인터 가져오기.

ValuesFunctionFormatCBData

축 값 변환에 대한 추가 데이터를 포함할 수 있는 개체에 대한 포인터 가져오기.

NameSize

축 이름의 글꼴 크기 가져오기/설정하기

ZeroLever

"0 레버" 값 가져오기/설정하기

DefaultStep

축별 초기 단계 값 가져오기/설정하기

MaxLabels

축의 최대 숫자 양을 가져오기/설정하기

MinGrace

축 최소값에 대한 "tolerance" 값 가져오기/설정하기

MaxGrace

축 최대값에 대한 "tolerance" 값 가져오기

SelectAxisScale

축 자동 스케일.