CAxis

Die CAxis Klasse ist eine Hilfsklasse der grafischen Bibliothek für Operationen mit Koordinatenachsen.

Beschreibung

Die CAxis Klasse erhält und speichert verschiedene Parameter der Koordinatenachsen. In dieser Klasse wird die Möglichkeit einer automatischen dynamischen Skalierung der Koordinatenachsen umgesetzt.

Deklaration

class CAxis

Überschrift

#include <Graphics\Axis.mqh>

Methoden der Klasse