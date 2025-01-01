DokumentationKategorien
Die CAxis Klasse ist eine Hilfsklasse der grafischen Bibliothek für Operationen mit Koordinatenachsen.

Beschreibung

Die CAxis Klasse erhält und speichert verschiedene Parameter der Koordinatenachsen. In dieser Klasse wird die Möglichkeit einer automatischen dynamischen Skalierung der Koordinatenachsen umgesetzt.

Deklaration

   class CAxis

Überschrift

   #include <Graphics\Axis.mqh>

Methoden der Klasse

Methode

Beschreibung

AutoScale

Flag der automatischen Skalierung erhalten/setzen

Min

Mindestwert der Achse erhalten/setzen

Max

Höchstwert der Achse erhalten/setzen

Step

Liefert den Schrittwert auf der Achse

Name

Namen der Achse erhalten/setzen

Color

Farbe der Achse erhalten/setzen

ValuesSize

Größe der Ziffern auf der Achse erhalten/setzten

ValuesWidth

Maximal angezeigte Länge der Ziffern auf der Achse erhalten/setzen

ValuesFormat

Format der Ziffern auf der Achse erhalten/setzen

ValuesDateTimeMode

Gibt das Format der Umwandlung des Datums in einen String zurück.

ValuesFunctionFormat

Gibt den Bezeichner auf die Funktion zurück, die das Format der Ausgabe der Werte an die Achse bestimmt.

ValuesFunctionFormatCBData

Gibt den Bezeichner auf das Objekt zurück, welches zusätzliche Information für die Umwandlung des Achsenwertes beinhaltet.

NameSize

Schriftgröße für den Namen der Achse erhalten/setzten

ZeroLever

Wert des "Nullhebels" erhalten/setzen

DefaultStep

Anfangswert des Schritts auf der Achse erhalten/setzen

MaxLabels

Maximale Anzahl der Ziffern auf der Achse erhalten/setzen

MinGrace

Toleranzwert für das Minimum der Achse erhalten/setzen

MaxGrace

Toleranzwert für das Maximum der Achse erhalten/setzen

SelectAxisScale

Führt die automatische Skalierung der Achse aus.