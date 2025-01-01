- AutoScale
CAxis
Die CAxis Klasse ist eine Hilfsklasse der grafischen Bibliothek für Operationen mit Koordinatenachsen.
Beschreibung
Die CAxis Klasse erhält und speichert verschiedene Parameter der Koordinatenachsen. In dieser Klasse wird die Möglichkeit einer automatischen dynamischen Skalierung der Koordinatenachsen umgesetzt.
Deklaration
|
class CAxis
Überschrift
|
#include <Graphics\Axis.mqh>
Methoden der Klasse
|
Methode
|
Beschreibung
|
Flag der automatischen Skalierung erhalten/setzen
|
Mindestwert der Achse erhalten/setzen
|
Höchstwert der Achse erhalten/setzen
|
Liefert den Schrittwert auf der Achse
|
Namen der Achse erhalten/setzen
|
Farbe der Achse erhalten/setzen
|
Größe der Ziffern auf der Achse erhalten/setzten
|
Maximal angezeigte Länge der Ziffern auf der Achse erhalten/setzen
|
Format der Ziffern auf der Achse erhalten/setzen
|
Gibt das Format der Umwandlung des Datums in einen String zurück.
|
Gibt den Bezeichner auf die Funktion zurück, die das Format der Ausgabe der Werte an die Achse bestimmt.
|
Gibt den Bezeichner auf das Objekt zurück, welches zusätzliche Information für die Umwandlung des Achsenwertes beinhaltet.
|
Schriftgröße für den Namen der Achse erhalten/setzten
|
Wert des "Nullhebels" erhalten/setzen
|
Anfangswert des Schritts auf der Achse erhalten/setzen
|
Maximale Anzahl der Ziffern auf der Achse erhalten/setzen
|
Toleranzwert für das Minimum der Achse erhalten/setzen
|
Toleranzwert für das Maximum der Achse erhalten/setzen
|
Führt die automatische Skalierung der Achse aus.