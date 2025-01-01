MQL5 ReferansıStandart KütüphaneBilimsel ÇizelgelerCAxisValuesSize AutoScaleMinMaxStepNameColorValuesSizeValuesWidthValuesFormatValuesDateTimeModeValuesFunctionFormatValuesFunctionFormatCBDataNameSizeZeroLeverDefaultStepMaxLabelsMinGraceMaxGraceSelectAxisScale ValuesSize (Get yöntemi) Eksen sayılarının boyutuna dönüş yapar. int ValuesSize() Dönüş Değeri Eksen sayılarının boyutu. ValuesSize (Set yöntemi) Eksen sayılarının boyutunu ayarlar. void ValuesSize( const int size // eksen sayılarının boyutu ) Parametreler size [in] Eksen sayılarının boyutu Color ValuesWidth