ValuesSize (Get yöntemi)

Eksen sayılarının boyutuna dönüş yapar.

int  ValuesSize()

Dönüş Değeri

Eksen sayılarının boyutu.

ValuesSize (Set yöntemi)

Eksen sayılarının boyutunu ayarlar.

void  ValuesSize(
   const int  size      // eksen sayılarının boyutu
   )

Parametreler

size

[in]  Eksen sayılarının boyutu