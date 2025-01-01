- AutoScale
- Min
- Max
- Step
- Name
- Color
- ValuesSize
- ValuesWidth
- ValuesFormat
- ValuesDateTimeMode
- ValuesFunctionFormat
- ValuesFunctionFormatCBData
- NameSize
- ZeroLever
- DefaultStep
- MaxLabels
- MinGrace
- MaxGrace
- SelectAxisScale
ValuesWidth (Get yöntemi)
Eksen sayılarının görüntülenmesi için izin verilen maksimum genişliğe piksel cinsinden dönüş yapar.
|
int ValuesWidth()
Dönüş Değeri
Piksel cinsinden eksen sayılarının boyutu.
Not
Belirtilen sayının genişliği izin verilen maksimum genişliği aşarsa, sayı kısa kesilir ve sonuna noktalar eklenir.
ValuesWidth (Set yöntemi)
Eksen sayılarının görüntülenmesi için izin verilen maksimum genişliği piksel cinsinden ayarlar.
|
void ValuesWidth(
Parametreler
width
[in] Eksen sayıları için izin verilen maksimum genişlik.
Not
Belirtilen sayının genişliği izin verilen maksimum genişliği aşarsa, sayı kısa kesilir ve sonuna noktalar eklenir.