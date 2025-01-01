DokümantasyonBölümler
ValuesWidth (Get yöntemi)

Eksen sayılarının görüntülenmesi için izin verilen maksimum genişliğe piksel cinsinden dönüş yapar.

int  ValuesWidth()

Dönüş Değeri

Piksel cinsinden eksen sayılarının boyutu.

Not

Belirtilen sayının genişliği izin verilen maksimum genişliği aşarsa, sayı kısa kesilir ve sonuna noktalar eklenir.

ValuesWidth (Set yöntemi)

Eksen sayılarının görüntülenmesi için izin verilen maksimum genişliği piksel cinsinden ayarlar.

void  ValuesWidth(
   const int  width      // piksel cinsinden izin verilen maksimum genişlik
   )

Parametreler

width

[in]  Eksen sayıları için izin verilen maksimum genişlik.

Not

Belirtilen sayının genişliği izin verilen maksimum genişliği aşarsa, sayı kısa kesilir ve sonuna noktalar eklenir.